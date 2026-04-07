Radio Voćarska slavi stoljeće etera: Šalata ponovo postaje pozornica zvuka, susreta i zajedništva

Ususret 100 godina zagrebačkih radijskih valova, RadioTeatar Basić & prijatelji donosi četvrtu sezonu programa koji spaja predstave, zvučne šetnje, koncerte, radionice, dvorišni radio i proljetno druženje za sve generacije

U povodu obilježavanja stote obljetnice radijskog emitiranja u Zagrebu, na Šalati je započela četvrta sezona kazališno-radijskog ciklusa Halo, halo, ovdje Radio Voćarska, koji u organizaciji RadioTeatra Bajsić & prijatelji na adresi Voćarska 71 donosi niz izvedbenih i participativnih programa, predstava, zvučnih šetnji, koncerata i radionica namijenjenih publici svih generacija.

Program je inspiriran radijskom i kazališnom ostavštinom Zvonimira Bajsića, jednog od ključnih autora domaće radiofonije. Ovogodišnje izdanje nosi dodatnu simboličku težinu: prije točno sto godina, 1926., iz improviziranog studija iznad bivše konjušnice na Gornjem gradu prvi je put emitiran radijski program. Legendarni pozdrav "Halo, halo, ovdje Radio Zagreb" tada je izgovorio prvi direktor radija dr. Ivo Štern, iako nije bio snimljen, dok ga je desetljećima kasnije u znatno modernijim uvjetimarekonstruirala i zabilježila Božena Begović, književnica, osnivačica Pionirskog kazališta i prva spikerica Radio Zagreba.

Detaljan program svih događanja dostupan je na mrežnim stranicama Radio Teatra Bajsić & prijatelji Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Mia Cvitković







+17 Detaljan program svih događanja dostupan je na mrežnim stranicama Radio Teatra Bajsić & prijatelji Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Mia Cvitković

Program Halo, halo, ovdje Radio Voćarska - u čast stoljeću radija donosi u subotu 11. travnja zvučnu šetnju Soundwalk na prstima, nakon koje slijedi predstava za odrasle Predsoblja. U nedjelju 12. travnja otvara se zvučna ruta Do Tošinih stuba, a večer završava predstavom Hoerspiel: mala igra za slušanje (i gledanje) – stoljeću radija u čast. Četvrtak 16. travnja rezerviran je za vrtićke grupe i izvedbu Zika Zika Muzika, dok u subotu 18. travnja gostuje dječja predstava BASKA – poema s puno problema Trupe OvoOno, namijenjena publici od 7 do 107 godina. U nedjelju 19. travnja na rasporedu su Ratovi svjetova, predstava za uzrast od 9 do 13 godina. Završni vikend, 25. i 26. travnja, donosi vrhunac ciklusa. U subotu se izvodi predstava Drvo koje je pjevalo za djecu od 5 do 12 godina, zatim se premijerno predstavlja zvučna šetnja Glogovac, a potom slijedi koncert Zack Dust benda i gostiju. U nedjelju se program odvija kroz cijeli dan: izvodi se MaLoLu za djecu od 2 do 5 godina, pa slijedi još jedna izvedba predstave Glogovac, kao i predstave Soundtrack za film koji nije snimljen. Ciklus zatvara koncert Radio Mediteran Big Banda s glazbom iz predstave Mediteranski brevijar, na valovima Radio Mediterana.