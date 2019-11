Noć kazališta u više od 50 mjesta diljem Hrvatske, ove godine s pet novih sudionika

Manifestacija Noć kazališta ove će se godine održati 16. studenoga u više od 50 mjesta i gradova diljem Hrvatske, ove godine s pet novih sudionika.

Pokretač i organizator manifestacije Noć kazališta je Narodno sveučilište Dubrava. Na konferenciji za medije u palači Dverce ravnatelj Narodnog sveučilišta Dubrava Željko Šturlić kazao je kako je iznimno zadovoljan što Noć kazališta i ove godine uspješno 'nastavlja svoj put i misiju'.

'U manifestaciju se iz godine u godinu uključuje sve više malih sredina, a interes je počela pokazivati i hrvatska dijaspora, bilo sa svojim predstavama, bilo s našim predstavama u njihovim sredinama', rekao je Šturlić. 'To nam pokazuje da je Hrvatska u tom projektu i organizaciji velika - da može funkcionirati i izvan naših granica', ocijenio je.

Koordinatorica projekta Sandra Banić Naumovski iz Dječjeg kazališta Dubrava istaknula je kako i u ovogodišnjoj Noći kazališta sudjeluju i velika nacionalna kazališta, ali i male amaterske družine, dramske skupine, školske skupine. 'Oni pod okriljem Noći kazališta zajednički rade na ispunjenju naših zadanih ciljeva, a to je popularizacija kazališne djelatnosti - dakle, tu smo za publiku', rekla je Banić Naumovski, najavivši 'bogat program u više od 50 mjesta u Republici Hrvatskoj'.

Noć kazališta 2019. održat će se u subotu 16. studenoga, što će, kako je istaknula, zapravo biti centralni dan ovogodišnje manifestacije, budući da se ona već tradicionalno održava tijekom nekoliko dana. Tako će prve aktivnosti početi već 15. studenoga, a završit će 18. studenoga u posljednjem mjestu koje ima manifestaciju, rekla je Banić Naumovski. Neka su mjesta odlučila imati program više dana, pa će tako nekoliko Noći kazališta imati Beli Manastir, Šibenik, Bjelovar, Zaprešić itd.

Organizatori su osobito ponosni na to što se svake godine manifestaciji priključuju nova, manja mjesta, istaknula je nadalje. 'To pokazuje da ona ispunjava jedan od svojih ključnih ciljeva, a to je decentralizacija kazališne djelatnosti', dodala je. Ove je godine pet novih lokacija – grad Drniš, općine Mače i Viljevo, Vrbovec, te općina Dragalić.

Načelnik općine Dragalić Zvonimir Karlik naglasio je važnost nastojanja manjih lokalnih zajednica s još uvijek značajnijim ruralnim obilježjima u stvaranju privlačnijeg kulturnog krajolika, osobito u području zapadne Slavonije, koje je za vrijeme Domovinskog rata doživjelo potpuno razaranje.

Od ove je godine novost Noći kazališta dvoipolgodišnji europski projekt segmentacije kazališne publike pod nazivom 'Audience Segmentation System in European Theatres', koji Narodno sveučilište Dubrava provodi u suradnji s nacionalnim koordinatorima iz Češke, Bugarske i Austrije, te s partnerima iz Finske i Velike Britanije.

U sklopu Noći kazališta u svim navedenim zemljama provest će se anketa u kojoj će posjetitelji moći anonimno izraziti preferencije vezane uz Noć kazališta kao manifestaciju, ali i kako općenito doživljavaju kazališnu umjetnost. Cilj je manifestaciju u budućnosti kvalitetnije strukturirati i organizirati.