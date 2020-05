Gostujući u večerašnjem HRT-ovom Dnevniku, ministrica kulture rekla je kako se još uvijek ne očekuje da će se u prvoj fazi događati previše toga u zatvorenim prostorima jer su ograničenja još ozbiljna, komentirajući time popuštanje mjera u kulturi

'U Hrvatskoj 11 novozaraženih, tri osobe preminule, ukidaju se propusnice Odlukom o izmjeni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja između ostalog se omogućava okupljanje do 40 osoba te održavanje proba umjetnika i djelatnika u kulturi, pojedinačno ili u manjim skupinama, s tim da će se od 18. svibnja donijeti odluka o popuštanju mjera za organiziranje kulturnih programa i manifestacija u zatvorenim prostorima i na otvorenom. Od sutra se mogu organizirati probe, a preporuke su u prvom redu usmjerene profesionalnim ansamblima s velikim brojem umjetnika', riječi su to ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek izrečene u večerašnjem HRT-ovom Dnevniku.

Time je zapravo komentirala popuštanje mjera uvedenih zbog koronavirusa i u kulturi. Kako je rekla, ne očekuju da će se u prvoj fazi događati previše toga u zatvorenim prostorima jer su ograničenja još ozbiljna.