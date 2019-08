'Nadmećemo se koji je režim pobio više ljudi, ustaški ili komunistički, zaboravljajući da nije riječ o brojevima, već o ljudima'

Zagrebačko kazalište mladih tijekom ljeta gostuje na festivalima diljem regije, a među tim gostovanjima ističu se sudjelovanja predstava 'Mladež bez Boga' na beogradskom Bitefu i 'Eichmann u Jeruzalemu' na sarajevskom MESS-u, dakle na najznačajnijim kazališnim festivalima u regiji. Tim povodom razgovarali smo sa Snježanom Abramović Milković, ravnateljicom ZKM-a te osnivačicom i umjetničkom voditeljicom Festivala plesa i neverbalnog kazališta u Svetvinčentu, koja to kazalište, nakon prebrođenih bura i okršaja, uspješno vodi u drugom mandatu

Oliver Frljić napravio je sjajnu i važnu predstavu koja je i od publike i od kritike prihvaćena s velikim zanimanjem i sjajnim kritikama te je već do ovog trenutka pozvana u kazalište Maxim Gorki u Berlinu, na uvaženi Gorki festival, kao i na progresivni Desiree festival u Suboticu. Vezano uz posljednju scenu koju spominjete, ona je zasigurno provokativna, ali nikako blasfemična, već vrlo dirljiva, a u njoj dvoje nagih glumaca razgovara s Kristom o svijetu u kojem živimo danas te mu postavljaju pitanje koliko bi se on složio s djelima koja se sve ovo vrijeme čine u njegovo ime. Predstava je inspirirana Gericaultovim remek-djelom 'Splav meduze' kao direktnom kritikom tadašnje aktualne vlasti, čime Frljić aludira na svakodnevne izbjegličke drame u Sredozemnom moru, istovremeno ispisujući jasnu alegoriju na današnje duhovno stanje Europe.

Projekt je inicirao Burkhard Kosminski, intendant Schauspiela Stuttgart, a partnerstvo je ponuđeno ZKM-u i Teatru Nowy iz Varšave, čiji je osnivač i umjetnički ravnatelj jedan od najznačajnijih europskih redatelja Krzysztof Warlikowski. Projekt je podržala njemačka zaklada Kulturstiftung des Bundes. Umjetnički voditelj tog dvogodišnjeg projekta pod nazivom Europski ansambl je Oliver Frljić, koji je i sam režirao predstavu u Stuttgartu, nakon čega slijede režije mladih redatelja Anne Smolar, Anestisa Azasa, Žige Divjaka i Selme Spahić u sva tri partnerska kazališta. Tema kojom se bave predstave su europski identitet i politička realnost Europske unije, odnosno krhkost saveza koji se suočava s velikim izazovima, od novih ekonomskih promjena do strahova i ksenofobije zbog useljavanja migranata. 'Erasmus' je autorska predstava koja suprotstavlja učenje Erasmusa Roterdamskog aktualnom bolonjskom programu razmjene studenata, nazvanog po njemu, te pritom promišlja pokušava li se time formalno održati utopija zajedništva i razumijevanje nacionalnih razlika o koje se Europska unija neprekidno spotiče. Odnosno, možemo li i do koje mjere, s obzirom na čelične ograde koje štite granice, o samoj ideji Europske unije zapravo govoriti kao o utopiji.

Mislite li da kazališne poruke relevantnih predstava kao što su 'Mladež bez Boga' i 'Eichmann u Jeruzalemu' dopiru do nadležnih institucija, ministara itd.?

Nisam sigurna da dopiru u pravoj mjeri. Prilikom premijere 'Eichmanna u Jeruzalemu' uputila sam osobno pismo premijeru, predsjednici i ministrima u Vladi, u kojem sam istaknula koliko je, u ovom trenutku u kojem se nalazimo, važno da svojom prisutnošću obilježe premijeru. Mislim da bi time poslali vrlo jasnu poruku javnosti s obzirom na to da se i dalje gotovo istim žarom bavimo revizionizmom i nadmećemo u tome koji je režim pobio više ljudi, ustaški ili komunistički, zaboravljajući pritom da ovdje nije riječ o brojevima, već prije svega o ljudima. Trenutačno radimo na tome da 'Eichmann u Jeruzalemu' dobije preporuku Agencije za odgoj i obrazovanje za prezentaciju u srednjim školama u sklopu sata povijesti jer je čitava predstava sagrađena oko istinitih svjedočanstava prikazanih u potresnom Lanzmannovu dokumentarnom filmu 'Shoah'.

Sva kazališta u Europi bore se za publiku. Kako ZKM stoji s gledateljima?

Imamo vrlo dobru popunjenost. U prvih šest mjeseci ove godine prodanost ulaznica čak se povećala za značajnih 11 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, iako nas je krajem siječnja zadesila zaista velika tragedija. Naime, iznenada je preminuo mladi član ansambla ZKM-a Robert Budak, što je istovremeno srušilo gotovo čitav repertoar kazališta jer je naš Robert glumio u većini predstava. To je za čitavo kazalište prije svega bilo izrazito teško emotivno razdoblje, u kojem smo usprkos toj tragediji zajednički morali pronaći snage i organizacijski presložiti čitavu sezonu. Već tada smo naslućivali ono što je danas sasvim jasno - koliko je taj gubitak bio težak i nenadoknadiv. Uz to, važno je napomenuti da našu publiku čine opinion makeri, neovisni intelektualci, ljudi koji su istinski ljubitelji kazališta različitih društvenih profila, ali također i mlada publika, tako da imamo sjajan zadatak razvijati publiku i edukativno djelovati na mladu populaciju izborom tema koje su zaista snažne, čime ih nastojimo potaknuti na razvijanje vlastitog stava i kritičkog razmišljanja.

Tijekom ljeta ZKM gostuje na nekoliko festivala, a finale će biti na sarajevskom MESS-u, jednom od najuglednijih kazališnih festivala u regiji, na kojem će gostovati s predstavom 'Eichmann u Jeruzalemu' Jerneja Lorencija. Što uvrštenje na taj festival predstave koja se bavi 'banalnošću zla' i naličjem fašizma znači za ZKM?

Pred nama je značajan broj ljetnih gostovanja, a ona se nastavljaju i u sljedećoj sezoni. Trenutno nas čeka gostovanje 'Tita Andronika' na Shakespeare festivalu u Gdanjsku početkom kolovoza, a upravo smo se vratili sa Splitskog ljeta i Ohridskog festivala. Zatim su pred nama gostovanja na Bitefu, MOT-u, na festivalu Borštnikovo srečanje, Ludwigshafenu, na festivalima u Temišvaru i MESS-u, kao i gostovanja u Narodnom pozorištu u Beogradu i Sarajevu. MESS je važan internacionalni festival koji često uvrštava predstave ZKM-a u svoj program. Prošle godine tamo smo izveli predstavu 'Ono što nedostaje' u režiji Selme Spahić. Selektor festivala Dino Mustafić mi je nakon odgledane predstave 'Eichmann u Jeruzalemu' rekao da ga je iznimno potresla te da je za sarajevsku publiku važno da dobiju priliku da je pogledaju. Naime, u toj predstavi autori i glumački ansambl ne istražuju samo prošlost kroz korijene zla i generacijski naslijeđene strahove, već propituju bitnu komponentu – a to je uporno izbjegavanje demonizacije zla. Svi smo mi skloni idealizirati one koji su nam bliski i koje volimo na račun one suprotne strane. No zločine u ratu u pravilu su počinili ljudi od kojih bismo to najmanje očekivali, ljudi koji vole svoju obitelj i djecu, a istovremeno su krvoloci nečijoj tuđoj djeci. Glumci su proučavali obilan dokumentaristički materijal sa suđenja Eichmannu i Artukoviću, literaturu koju je predložio redatelj, istraživali dio arhive u Jasenovcu, ali i otkrivali osobne priče o svojim obiteljima kroz proces rada te se na taj način, kroz improvizaciju i suptilan rad s Jernejem, dogodila drukčija forma, potresna dokumentarističko-izvedbena predstava koja ima veliku emotivnu snagu, uz glumce koji u četiri sata izvedbe maestralno drže pažnju gledatelja.