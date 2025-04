Na Animafest stiže Oscarom nagrađena 'Poplava', evo tko je još u konkurenciji

„Veliko natjecanje dugometražnog filma Animafesta Zagreb 2025 donosi slojevita i maštovita djela likovno-filmske umjetnosti, a ovogodišnji izbor niz je visokoproduciranih autorskih uspješnica te filmova nezaboravnih priča i tehničke raznolikosti”, ističu s Animafesta.

U konkurenciji je ovogodišnji dobitnik Oscara, kao i nagrada u Annecyju, film „Poplava” latvijskog redatelja Gintsa Zilbalodisa, pričao mački u poplavljenom svijetu mora savladati strah od vode, te australski „Memoir of a Snail” Adama Elliota koji je bio nominiran za Oscara.

Tu su i talijanski film „Balentes” Giovannija Columbua, japanski „Invisions” Shunsakua Hayashija, „Veliki život” češke autorice Kristine Dufkove, i britansko-poljsko-njemačka koprodukcija „Sanatorium Under the Sign of the Hourglass” američkog dvojca, braće Quay, Stephena i Timothyja.

Od rekordnih 2024 prijavljenih filmova iz 92 zemlje svijeta, Animafest je na svojim stranicama već predstavio službenu selekciju odabranih filmova u kategorijama Veliko natjecanje kratkometražnog filma, Natjecanje studentskog filma i Natjecanje hrvatskog filma, te ovogodišnje programe Svjetske panorame i Iz majstorskih radonica.

Objavljeni su i dobitnici tradicionalnih festivalskih nagrada - Nagradu za životno djelo primit će češka umjetnica animacije Michaela Pavlátová, jedna od najvažnijih u animaciji 21. stoljeća, a Nagradu za najbolju školu animacije predstavnici Filmskog sveučilišta Babelsberg - Konrad Wolf iz Njemačke.