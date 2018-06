Muzej ratne fotografije od građana prikupio više od 50 tisuća kuna

Budući muzej Image of War, koji bi tijekom srpnja trebao otvoriti svoja vrata u Hebrangovoj 4, u Zagrebu, utorak je s uspjehom završio svoju crowdfunding kampanju 'Spremimo rat u muzej' za pokretanje prvog zagrebačkog muzeja ratne fotografije.

Danilo Gregović, inicijator muzeja Image of War, kaže kako je to prvi muzej u Hrvatskoj koji je do sredstava za pokretanje došao putem crowdfundinga.