Munch je jednu svoju sliku prerezao na dva dijela nakon velike svađe, a sada se u Londonu napokon može vidjeti cijela

U londonskom British Museumu 11. travnja otvorila se izložba posvećena norveškom slikaru i grafičaru, jednom od začetnika ekspresionističkog likovnog izraza i autoru kultnog 'Krika' Edvardu Munchu

'Osjetio sam beskrajni krik koji prolazi prirodom', napisao je Edvard Munch u okviru pastelne verzije svoje čuvene slike 'Krik', objašnjavajući otkud inspiracija za to kultno djelo ekspresionizma, simbol osjećaja egzistencijalnog straha i tjeskobe.

Munch je tada, 1982., s prijateljima bio u blizini Osla, blizu bolnice za mentalno oboljele u kojoj je bila smještena i njegova sestra Laura.

Na izložbi grafika 'Edvard Munch: Ljubav i tjeskoba' u British Museumu upravo je 'Krik' najveća atrakcija, ujedno najpoznatije Munchovo djelo koje je od 1893. do 1910. napravio u nekoliko varijanti. Danas se one čuvaju u raznim muzejima i privatnim zbirkama diljem svijeta, a posjetitelji će u Londonu do kraja srpnja moći vidjeti, među ostalim, crno-bijelu litografiju, verziju 'Krika' koju je za ovu priliku posudio privatni norveški kolekcionar.