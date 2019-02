'Mladež bez Boga': stravična slika mladih udara u želudac i obavezno je štivo za roditelje i profesore

Predstava 'Mladež bez Boga' Boruta Šeparovića, praizvedena u petak u Zagrebačkom kazalištu mladih u koprodukciji ZKM-a, Montažstroja i Akademije dramskih umjetnosti, stravična je slika današnje mlade generacije, čija moralna tupost, socijalna neosjetljivost i tržišni individualizam upozoravaju na mogući sumrak vrijednosti i nestanak svijeta kakvog znamo

U predstavi su najporaznije scene nasilja i robovskog podčinjavanja te prizori u kojima mladi ubojice i samoubojice krajnje racionalno, emocionalno distancirano i zaokruženo obrazlažu svoje monstruozne činove. Te ispovijesti nisu izmišljene. One su stvarne, preuzete iz Bifove knjige 'Heroji', i stoga još razornije djeluju na gledatelje. Mladi, tek diplomirani glumci ili još studenti - Boris Barukčić, Lucija Dujmović, Ivana Gulin, Ugo Korani, Ivan Pašalić i Bernard Tomić - bili su najuvjerljiviji upravo u tom dijelu komada, pokazavši da se mogu nositi i s Bifovim nimalo lakim tekstom i sa Šeparovićevim zahtjevnim glumačkim zadatkom te nimalo optimističnim viđenjem stvarnosti.

Osim odgojem i obrazovanjem, predstava se bavi temom konformizma, kao i odnosom generacija – one sredovječne koja vodi škole i države i one koja će tek preuzeti vlast - te suptilno uspoređuje Von Horvathovo vrijeme, kad se uspinjao nacizam i kad je totalitarizam gutao pojedinca, i našu 2019. godinu, kad dio prekarijata gladuje i grca u dužničkom ropstvu, a brutalni ljudožderski kapitalizam zatire sva socijalna prava i otuđuje roditelje od njihove djece. Pita tko je kriv za slučaj Andersa Breivika, koji je 2011. ubio 69 adolescenata na otoku Utoyi, za gubljenje orijentira ljudi u današnjem svijetu, za uspon neonacizma, odnosno, u hrvatskom slučaju, neoustaštva među mladima, za društveni darvinizam koji nas uči da ne prežemo ni od čega. Je li išta ostalo od Europe i njenih proklamiranih vrijednosti kao što su humanizam, tolerancija, multikulturalnost, jednakost i pravda? Koliko je nadiruća ultradesnica, koja prepolovljuje Europu na dva dijela po imaginarnoj granici od Poljske do Hrvatske, 'kriva' za formiranje 'mladeži bez Boga'? Koliko je tome pridonio liberalni kapitalizam te njegov dehumanizirajući okvir? A koliko kućni odgoj?

To su samo neka od pitanja koja postavlja ova iznimno društveno angažirana predstava, koja bi trebala postati obvezno dramsko štivo ne samo za tinejdžere i adolescente, nego i za sve roditelje, profesore, pedagoge, psihologe i ministre, da se zapitaju jesu li učinili baš sve da se ne dogodi 'mladež bez Boga'.