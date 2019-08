'Mi plesači u Hrvatskoj nemamo problema s financiranjem. Svi dobijemo premalo ili ništa'

Renomirana domaća plesna umjetnica Petra Hrašćanec u subotu svojom novom predstavom 'Kompas' zatvara prestižni bečki ImPulsTanz Festival nakon čega ide u rodni Zadar, na 11. izdanje festivala sola Monoplay, čija je umjetnička direktorica. Razgovarali smo s njom o stanju plesne scene, kako zadarske, tako i cjelokupne, hrvatske i o tome zašto su domaći plesači u svijetu obično prvi na crti bojišnice suvremenih praksi, a doma nikako da stanu uz bok drugih koji su se izborili za bolje uvjete rada

Kako je došlo do gostovanja na bečkom ImPulsTanz?

ImPulsTanz je redovita postaja u profesionalnom razvoju i radu skoro svakog plesnog umjetnika. U ranim dvadesetima jedna od važnijih stvari za mene bilo je prikupljanje financija za ljetne radionice koje se tamo nude, ali i predstave koje su već tada predstavljale presjek svega bitnoga što se desilo u zadnjoj godini na plesnoj sceni Europe i svijeta. Iskreno, pišući ovo skoro pa ne vjerujem da ove godine tamo igram 'Kompas', da nisam dio publike ili polaznik radionica. Sama činjenica da smo ove godine u selekciji toga festival važna je referenca za daljnja gostovanja i buduće prilike za suradnju van Hrvatske tako da jednostavno ne razmišljam o tome što točno će donijeti ovo gostovanje. Koncentriram se samo na to da predstavu izvedemo dobro. Sve što mora doći, doći će ionako, kao i dosad, samo od sebe. Do gostovanja u Beču došlo je na početku godine kada smo primili pismeni poziv selektora koji je, prepostavljam, predstavu gledao u Zürichu, u kazalištu Gessnerallee. Na tom istom mjestu bilo je još selektora i programatora pa smo i turneju u Južnoj Americi, koja je bila u lipnju, potvrdili u Zürichu. U profesionalnim vodama vrlo rijetko netko kupuje predstavu na bazi video-materijala. Običaj je doći i uživo pogledati predstavu za koju ste zainteresirani. Pretpostavljam da će se i na ImPulsTanzu otvoriti takva prilika pa možemo sljedeće godine nadopuniti ovo pitanje.

Dosad ste puno nastupali vani. Možete li izdvojiti neki od njih da vam je zaista najviše značio?

Osim hrvatskih produkcija kroz platforme kao 21:21 i defacto vanjski sam član Wee kompanije koja radi u Norveškoj i Švedskoj. Sve to zajedno zaista pruža dovoljno dana koje provedem u avionu, ali mi je jako teško izabrati one nastupe koji mi znače više ili manje. Svako gostovanje prilika je za susret neke kulture, zajednice, vegetacije, gastronomije, ali i mali dio u vremenu koje ostaje i ugrađuje se u naša sjećanja i iskustvo. Osim nekih egzotičnih mjesta poput Kube, Kolumbije ili Brazila, pamtim i one neke ne tako atraktivne, ali meni drage sličice iz manjih mjesta jer smo recimo baš u nizozemskom Amersfoortu Saša Božić i ja imali neku divnu večer nakon predstave u suton na jednom malom trgu. Teško je izabrati koja predstava i koja publika su najbolje 'kliknuli' ili je li bilo bolje izvoditi 'Kompas' u Buenos Airesu ili 'Surprised body Project' u Havani. Rekla bih da sam zahvalna da sudjelujem i stvaram u projektima koji imaju šansu gostovati te da taj dio koji se tiče putovanja i mogućnosti za neke druge realnosti mene osobno mijenja i nadograđuje ne samo izvedbeno i profesionalno već i kao čovjeka. Ako pak trebam nešto reći s produkcijske strane onda bih izdvojila mjesta koja su nam otvorila mnoga druga vrata u profesionalnom svijetu izvedbenih umjetnosti. To bi svakako bili Milano (festival UOVO) i Pariz (Le Colombiere) gdje smo igrali 'Love will tear us apart' te Zürich (Gessnerallee) gdje smo igrali 'Kompas'.

Na predstavi 'Kompas', kako ste već spomenuli, surađujete sa Simone Aughterlony iz Švicarske i sa Sašom Božićem, vašim dugogodišnjim suradnikom. Kako se nadopunujete s njime u vašem zajedničkom radu i što vam je općenito važno u radu s drugima?

Saša i ja ove godine slavimo deset godina rada i kako pripremamo projekt koji obilježava tu brojku, bavimo se arhiviranjem i popisivanjem svih alata koje smo koristili u dosadašnjim radovima. Ipak najfascinantnija od svega za mene bila je brojka radova koje smo zajedno ostvarili u 'samo' deset godina, a koja se kreće oko dvadesetak. U našem zajedničkom radu dominira riječ procedura, a odmah nakon nje tehnologija. Najviše nas zanima kako netko stvara i kako nešto gradimo, odnosno vjerujemo da je razotkrivanje ustaljenih obrazaca i konvencija u kazališnom prostoru ono što nas tjera i na razmišljanje o osobnom prostoru očekivanja. Za nas je prepoznatljivo da u bilo kojem formatu najviše razmišljamo o tjelesnoj manifestaciji samog koncepta predstave te da ostavljamo prostor za gledatelja u koji on upisuje ono s čim se povezuje. Iako primarno Saša dolazi iz kazališne prakse, a ja iz plesne, nerijetko se desi da zamijenimo polje mišljenja, što samo potvrđuje da nas spajaju zajednički interesi. Ipak, najvažnije što nas spaja je dugogodišnjo prijateljstvo koje je već preraslo u pojam koji bismo mogli nazvati obitelj. Ta vrsta susreta, ona koja nudi susret dvije osobnosti, ono je što najviše cijenim u radu na svim razinama. Važna mi je individualnost, odnosno što upravo taj umjetnik/ica radi s postavkama koje su zadane od nekoga drugoga ili sebe samog. Cijenim izvođačku vještinu bilo koje vrste, ali i bilo koje grane umjetnosti, a pojam vještine ne smještam samo u polje mogućnosti ili atrakcije već u ono suptilno i specifično što svaka osoba nudi.

Sa Sašom Božićem radili ste i vašu najpoznatiju predstavu, ujedno i jednu od najizvođenijih domaćih predstava vani, koju ste također spomenuli, 'Love will tear us apart'. Što biste istaknuli kao njenu osnovnu draž, zašto je tako odlično prihvaćena i shvaćena?

'Love will tear us apart' u svojoj formi koketira između plesne predstave i rock/pop koncerta i mislim da je taj spoj ono što veže publiku za to djelo jer je ista ta muzika možda dio i njihovog iskustva. Nakon ili prije svake pjesme izgovara se tekst koji upućuje za koga se izvodi sljedeći broj. Ta vrsta izravnog obraćanja, ali i razotkrivanja mehanizma kazališta (nešto se izvodi za nekoga) čini cijelu stvar vrlo pitkom. S druge strane, postavlja mnoga pitanja i na suptilan način razvija dozu sarkazma do onoga što nam je znano od prije ili predstavljeno kao istina sada. Ulaz u tu predstavu publika može ostvariti na raznim razinama pa je vjerojatno zato tako široko prihvaćena. Za mene osobno draž u toj predstavi je ljubav prema plesu, izvođenju, dijeljenju iskustva trenutka s publikom te zajednička strast prema muzici koju trenutno zajedno slušamo, uprizorujemo i koja nas se tiče. Predstava sljedeću izvedbu ima u Briselu u proljeće 2020. gdje smo ju već prikazali prije pet godina.

'Love will tear us apart' dio je 'Trilogije' u kojoj su i predstave Boys don't cry' i 'The Beatles'. Možete li se osvrnuti na cjelokupnu trilogiju, na njen koncept i poveznice među predstavama?

'Love will tear us apart' je solo koji između pet izabranih skladbi iznosi detalje o izvođačici i njenom odnosu sa publikom, 'Boys don’t cry' je duet sa Markom Jastrevskim u kojem koristimo samo pjesme ženskih kantautorica iz 1960-ih, a glavnu temu nalazi u pojmu krađe identiteta budući da se Marko predstavlja kao Petra Hrašćanec te izvodi i govori neke dijelove iz sola kojeg smo vidjeli prije. Cijelu 'Trilogiju' zaključujemo s 'The Beatles', komadom kojeg izvode Matea Bilosnić, Filipa Bavčević, Josipa Štulić, Marko i ja te koji istražuje modele kolektivnog sjećanja i ritualnog čina plesa u grupi. Cijela trilogija je kazališno putovanje koje rastvara prakse i naučene obrasce sudjelovanja u izvedbenom činu te se iz solo-izvedbe posvećene nekome pretvara u grupno slavlje plesa na sceni koje uključuje i izvođače i gledatelje.