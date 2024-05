Memoari Ive Tijardovića svečano predstavljeni u Splitu

'Ivo Tijardović kojeg je zanimala i politika, za sebe je govorio da je Radićevac i komunist, on nije pravio razliku između to dvoje', dodao je Krolo, napomenuvši kako je u to vrijeme 'Orjuna stvarala probleme Tijardoviću u Splitu'.

Tijardović je, kako su podsjetili predstavljači, u drugom svjetskom ratu sudjelovao kao partizan.

Muzikologinja Mirjana Siriščević je istaknula da je stvarajući opere, u dilemi treba li dati prednost riječi ili glazbi, Tijardović "prednost dao riječi."

Promocija Tijardovićevih memoara, objavljenih u nakladi Gradske knjižnice Marka Marulića, organizirana je u Koncertnoj dvorani Hrvatskog doma koja nosi ime Ive Tijardovića.