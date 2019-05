Ljubitelji oštrog, britkog i duhovitog kazališta dolaze na svoje

Ovogodišnje Dane satire Fadila Hadžića, koji se od 1. do 18. lipnja održavaju u Satiričkom kazalištu Kerempuh, otvara splitsko Hrvatsko narodno kazalište s predstavom 'Kroćenje goropadnice' u režiji Ivana Plazibata, a nakon toga slijedi još 12 satiričnih i komediografskih komada iz regije po izboru selektorice Željke Turčinović među kojima se ističe nagrađivani autorski projekt Bobe Jelčića 'Zašto je poludeo gospodin R' u izvedbi Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru predstavit će se tekstom 'Sviraj to ponovno, Sam' proslavljenog redatelja, scenarista i pisca Woodyja Allena kojeg je režirao zagrebački redatelj Mario Kovač. To je priča o izgubljenom muškarcu, hipohondru i neurotičnom filmskom kritičaru, kojeg je napustila žena i sada pokušava pohvatati konce svoga života. Naravno, on se ne snalazi u zavođenju i ratu spolova, i uvijek je na gubitničkoj poziciji. Po Kovačevim riječima, to je rana komedija proslavljenog filmofila u kojoj se poigrava s muško-ženskim odnosima i govori, između ostaloga, o 'ljudskom pretvaranju kako smo nešto što zapravo nismo'. Kako je naslov predstave glasovita rečenica iz kultnog Curtizovog filma 'Casablanca' može se reći da je predstava ujedno i hommage tom filmskome klasiku, čiji se slavni glavni glumac Humphrey Bogart pojavljuje u fantazijama protagonista, dajući mu savjete kako postupati sa ženama. Taj Allenov tekst premijerno je izveden 1969. na Broadwayu i odigrana je čak 453 puta u samo 18 mjeseci.

Od ostalih predstava na Na Danima satire bit će izvedeni hrvatski komadi 'Elling' i 'Blue Moon' Satiričkog kazališta Kerempuh, 'Sve o ženama' Teatra Gavran i autorski projekt Ivana Penovića 'Katalonac', zatim slovenska predstava 'Realisti' u izvedbi SNG Nove Gorice, te jedan on najslavnijih i najduhovitijih tekstova bivše zemlje 'Balkanski špijun' Dušana Kovačevića, kojeg ćemo gledati u režiji Tatjana Mandić Rigonat i u izvedbi Narodnog pozorišta Beograd.

U želji da unaprijedi koncept festivala, Satiričko kazalište Kerempuh uvelo je od ove godine, uz nagradu, i novčanu stimulaciju za pobjednika, čime će se po njihovom uvjerenju, dodatno vrednovati hrabrost i talent u kreiranju predstava.