Lili Lokin dobitnica je jubilarne desete nagrade Post scriptum za književnost na društvenim mrežama

03.09.2025 u 08:48

Ova nagrada potvrđuje da društvene mreže nisu samo arena kratkotrajnih sadržaja
Ova nagrada potvrđuje da društvene mreže nisu samo arena kratkotrajnih sadržaja
Jedinstveno priznanje za književnost nastalu na društvenim mrežama dodijeljeno je autorici čiji su intimni i ritmizirani zapisi prepoznati kao literarni dokument izdržljivosti duha u vremenu ubrzane svakodnevice

Nagrada Post scriptum za književnost na društvenim mrežama, jedinstvena u regiji po tome što afirmira literarne forme nastale u digitalnom prostoru, obilježila je svoj deseti rođendan proglašenjem nove laureatkinje – Lili Lokin. Žiri u sastavu Kruno Lokotar, Staša Nikolić Aras i Mladen Blažević odlučio je da upravo njezin rukopis, nastao iz dnevničkih zapisa objavljivanih online, zaslužuje ovogodišnje priznanje.

Kako navodi žiri, Lokin piše tekstove koji počinju meteorološkim impresijama, a potom se šire u meditativne zapise što iz osobnog i neposrednog prerastaju u univerzalno. Jezik joj je bogat i sofisticiran, stil nenametljiv, a unutarnji život dinamičan – od poetskog i mikrodramskog do ironijskog i skeptičnog. Njezine se epizode doimaju poput kratkih filmova u kojima prevladavaju šetnja i hodanje, dok se iznad svega ističe izdržljivost duha koji vidi, čuje, osjeća i misli. Time autorica, ističe žiri, usporava urbani ritam i poziva na dokolicu kao prostor slobode, filozofije i predaha.

Lili Lokin diplomirala je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a nakon rada u prosvjeti posvetila se pisanju tekstova za djecu i odrasle. Autorica je slikovnice 'Puna glava prava' te priča objavljivanih u časopisima Smib i Radost, od kojih su dvije uvrštene u školske udžbenike. Godine 2023. osvojila je nagradu "Zvonko" Hrvatskog književnog društva za djecu i mlade, a objavila je i zbirku priča za odrasle 'Kutija sandala br. 38'.

Svojim pričama autorica usporava urbani ritam i poziva na dokolicu kao prostor slobode, filozofije i predaha
Svojim pričama autorica usporava urbani ritam i poziva na dokolicu kao prostor slobode, filozofije i predaha

Nagrada Post scriptum od 2016. godine otvara prostor autorima koji književnost pišu u statusima, postovima i digitalnim zapisima, potvrđujući da društvene mreže nisu samo arena kratkotrajnih sadržaja, nego i legitimno mjesto nastanka književnih rukopisa. Dosadašnji dobitnici/ce – od Hrvoja Marka Peruzovića i Bojana Krištofića do Lidije Deduš, Vande Petanjek, Nikole Strašeka i Roberte Nikšić – dokazali su da upravo iz tog medija mogu nastati knjige koje traju i u tiskanoj formi.

Ove godine tu je liniju nastavila Lili Lokin, čiji će rukopis, kako sugerira i žiri, čitateljima ponuditi upravo ono što najviše nedostaje: sporiji ritam, prostor za gledanje i sagledavanje, te diskretni poziv na traženje smisla – ne nužno uzvišenog, ali ipak smisla.

Nagradu Post scriptum organizira udruga Kultipraktik a financijski podupiru Ministarstvo kulture i medija RH i Grad Zagreb. Godišnji ciklus nagrade može se pratiti na matičnoj FB stranici.

