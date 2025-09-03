Lili Lokin dobitnica je jubilarne desete nagrade Post scriptum za književnost na društvenim mrežama

Nagrada Post scriptum za književnost na društvenim mrežama , jedinstvena u regiji po tome što afirmira literarne forme nastale u digitalnom prostoru, obilježila je svoj deseti rođendan proglašenjem nove laureatkinje – Lili Lokin . Žiri u sastavu Kruno Lokotar, Staša Nikolić Aras i Mladen Blažević odlučio je da upravo njezin rukopis, nastao iz dnevničkih zapisa objavljivanih online, zaslužuje ovogodišnje priznanje.

Kako navodi žiri, Lokin piše tekstove koji počinju meteorološkim impresijama, a potom se šire u meditativne zapise što iz osobnog i neposrednog prerastaju u univerzalno. Jezik joj je bogat i sofisticiran, stil nenametljiv, a unutarnji život dinamičan – od poetskog i mikrodramskog do ironijskog i skeptičnog. Njezine se epizode doimaju poput kratkih filmova u kojima prevladavaju šetnja i hodanje, dok se iznad svega ističe izdržljivost duha koji vidi, čuje, osjeća i misli. Time autorica, ističe žiri, usporava urbani ritam i poziva na dokolicu kao prostor slobode, filozofije i predaha.

Lili Lokin diplomirala je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a nakon rada u prosvjeti posvetila se pisanju tekstova za djecu i odrasle. Autorica je slikovnice 'Puna glava prava' te priča objavljivanih u časopisima Smib i Radost, od kojih su dvije uvrštene u školske udžbenike. Godine 2023. osvojila je nagradu "Zvonko" Hrvatskog književnog društva za djecu i mlade, a objavila je i zbirku priča za odrasle 'Kutija sandala br. 38'.