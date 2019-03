'Komediju 'Nemreš pobjeć od nedjelje' Štivičić je napisala 1999. i navijestila što će se danas dogoditi'

Pretpremijera komedije 'Nemreš pobjeć od nedjelje', u režiji Marine Pejnović po tekstu Tene Štivičić, održana je 28. veljače na maloj sceni teatra Bursa u dubrovačkom Kazalištu Marina Držića, kao drugi ovosezonski premijerni naslov te teatarske kuće

'Riječ je o nizu monologa o svakodnevnom životu i situacijama kroz koje ljudi prolaze svaki dan. Zato se u svemu tome možemo i prepoznati. Premda je Štivičić tekst napisala 1999., on je i dalje vrlo aktualan. Tada je navijestila što će se danas dogoditi', rekla je Pejnović.

Glumica u predstavi Angela Bulum rekla je kako se dobro zabavila radeći na predstavi.

'Lijepo smo i kreativno radili s redateljicom Pejnović. Angažirana je mala ekipa i sve je bilo dosta intimno, ali i zabavno. Likovi u predstavi su Ona i On, ali to može biti bilo tko jer mnogi, a posebno mladi, imaju slična iskustva kao likovi u predstavi. Ona je sanjar, melankolična i stalno želi nešto drugo i novo, ali ni sama ne zna što je to', istaknula je Bulum.