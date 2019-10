'Kafka je pokazao što se događa s čovjekom u kapitalizmu. Njegovi likovi kičasto sanjare o boljem životu, a istovremenu dopuštaju da drugi pored njih crkne'

U svojoj novoj knjizi, zbirci 'Poštovani kukci i druge jezive priče', Maša Kolanović donosi zaista jeziv uvid u svakodnevni hrvatski život, obilježen, s jedne strane, borbom za golu egzistenciju, a s druge, nepromišljenom potrošnjom koja nadomješta ljudskost. Kolanović će o toj svojoj 'tranzicijskoj gotici', kako je kritika opisala njenu knjigu, govoriti 10. listopada u Knjižari Ljevak na zagrebačkom Trgu bana Jelačića na tribini Kul u gradu, a tim povodom s autoricom smo razgovarali o nizu tema, od konzumerizma, preko porasta fašizma u društvu, do majčinstva i stanja u domaćoj književnosti

Pored zbirke 'Pijavice za usamljene' (2001.), u kojoj su pjesme nastale kolažiranjem novinskih naslova i tekstova, uz povremeno dopisivanje vlastitih stihova te likovno-pjesničkog putopisa ‘Jamerika: trip’ (2013.), Maša Kolanović poznata je po hvaljenom romanu 'Sloboština Barbie' iz 2008. u kojem je dočarala odrastanje u devedesetima. Njena najnovija knjiga, zbirka 'Poštovani kukci i druge jezive priče', koju je u travnju ove godine izdao Profil, sastoji se od 12 priča, minijatura o tome kako kapitalizam melje i preobražava ljude.

Fenomen potrošačkog društva Kolanović je inače već dugo područje interesa i istraživanja i u njenom akademskom polju. Radi kao docentica na Odsjeku za kroatistiku zagrebačkog Filozofskog fakulteta, na kojemu je diplomirala i doktorirala, a od ožujka 2017. pri Hrvatskoj zakladi za znanost vodi projekt 'Ekonomski temelji hrvatske književnosti'.

Naslovna priča u zbirci 'Poštovani kukci' posveta je Franzu Kafki, njegovom 'Preobražaju'. Što vam znači ta knjiga i koliko je ona bitna i danas?

Svako novo vrijeme i drugi kontekst aktivira različita potencijalna značenja u književnim tekstovima, a meni se čini kako iz našeg kapitalističkog sada u Kafkinim tekstovima možemo pronaći puno toga aktualnog da ne kažem akutnog: osjećaj bespomoćnosti, apsurda i krhkosti u odnosu čovjeka i sistema. Kafka je naposljetku svoje tekstove pisao u zamahu razvoja kapitalizma ranog 20. stoljeća, zametku svega onoga što je danas u poodmakloj fazi. U tom je smislu Kafka naš suvremenik, a iz toga svega je proizašao i moj motiv da metaforički povežem vlastiti tekst s Kafkinim. Kafkin 'Preobražaj' s odmakom možemo čitati kao egzistencijalnu metaforu čovjeka u kapitalizmu, što se događa s ljudskošću u kapitalističkoj strukturi osjećaja. Gregor Samsa je trgovački putnik, čitamo o refleksiji stresa i iscrpljenosti koja prati njegov posao, a za svoju obitelj nakon što se preobrazi u kukca postaje potpuno suvišan. Gregorova ekonomska beskorisnost poništava smisao njegove egzistencije. On sam je pasivan i nema mogućnost artikulacije govora. Likovi oko njega nemaju nikakvog suosjećanja, okrutni su u svojoj pragmatičnosti, ali kičasto sanjare o boljem i ljepšem životu i imaju samo 'dobre namjere' dok istodobno dopuštaju da drugi pored njih crkne. Sve ono fantastično i nadrealno iz Kafke više i ne djeluje tako očuđujuće iz perspektive naše svakodnevnice.

U spomenutoj priči poigravate se zapravo frazom koju redovito čujemo u velikim trgovačkim centrima: 'Poštovani kupci'. Kako su kupci, po vašem viđenju, postali kukci?

Sam naslov je igra riječima, građena na tragu Kafkine metaforičnosti. Do same ideje je došlo kad je moj nećak, tada još potrošački neiskvarene mašte, prilikom jednog posjeta šoping centru namjesto kupci, čuo kukci što je za mene bio epifanijski trenutak. Mene zanima metamorfoza nas samih kao građana, drugova, radnika, seljaka i poštene inteligencije u kupce, korisnike i one bezlične 'poštovane'. To što smo dominantno postali kukci, pardon, kupci dio je procesa domestifikacije i naturalizacije kapitalizma, ne samo kao ekonomskog i političkog sustava, već i kao vrijednosti koja sve postojeće odnose stavlja u relaciju s novcem. Ideologija stvari čini 'prirodnima' pa se i nama čini da je potrošačka kultura kapitalizma naše prirodno stanište.