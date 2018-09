Kad već ne mogu biti Zlatko Dalić, prvo sam - roditelj. Ostale stvari su tu da me uravnoteže

Pisac, profesor, karatist, pjevač, roditelj, suprug... Kristian Novak na ovogodišnjem je Weekend Media Festivalu glavnoj urednici tportala Danijeli Jozić otkrio kako funkcionira u ovim ulogama, koju filmsku adaptaciju sprema te koliko su ga pogodile prozivke oko nagrađenog romana 'Ciganin, ali najljepši'

(PO)DRŽI ME ZA JEZIK!

A kako vidi sebe?

'Kad već ne mogu biti Zlatko Dalić, prvo što mi pada na pamet je da sam - roditelj. Ostale stvari su tu da me uravnoteže. Jedan tjedan sam sveučilišni profesor pa počnem pisati pa me to dovede u očaj i tako se vrtim ukrug', otkrio je u razgovoru s glavnom urednicom tportala Danijelom Jozić.