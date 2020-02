Josipi Lisac prigovaraju da je bila preslobodna u izvedbi 'Lijepe naše'. Pitali smo etnologa koliko se smije dirnuti u državnu himnu

Nekonvencionalna izvedba himne Josipe Lisac na inauguraciji petog hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića 18. veljače izazvala je buru reakcija, od onih koji se čude čuđenju nad interpretacijom domaće umjetnice poznate po nekonvencionalnosti do onih koji bi je kaznili jer se 'narugala' Lijepoj našoj. U svim tim polemikama i raznim ukusima, međutim, iskristaliziralo se jedno pitanje - kako se himna izvodi? Može li se tu uopće govoriti o ikakvim pravilima? Odgovore smo potražili kod etnologa Alekseja Gotthardi-Pavlovskog

'Nekima se neće svidjeti, no to je sloboda. Treba voljeti svoju zemlju, biti slobodan u njoj, treba stvarati u njoj. Voljeti sebe i sve oko sebe', rekla je na komentare na izvedbu sama Josipa Lisac koja je 'Lijepu našu domovinu' na inauguraciji Zorana Milanovića pred okupljenima na Pantovčaku izvela uz klavirsku pratnju Zvjezdana Ružića. Dodala je i da ju je bilo strah jer je to vrlo svečan trenutak. 'Morala sam se rano ustati i to je za mene nešto strašno. Ja koja se dižem oko 11 sati, onda si možete misliti kako je meni bilo. I glas mora biti u top formi', rekla je poznata glazbenica na čiju se izvedbu osvrnula i komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić.

Poštuje, kako je rekla, pravo na umjetnički izričaj, no ovo je ipak bilo 'malo previše'. 'Himna nije samo pjesma, himna je posebna pjesma i ova izvedba je bila mrvicu previše. Jako volim Josipu Lisac, ali himna je himna i bilo bi dobro da se svaka riječ razumije', komentirala je Mamić.

Čitatelji tportala pak u svojoj ocjeni nisu bili tako suzdržani. U anketi u kojoj je u nešto manje od 24 sata glasalo preko 8000 čitatelja, najveći broj njih, 54,8 posto, izvedbu Josipe Lisac ocijenio je katastrofalnom. Da je super misli 26,5 posto, dok 18,7 posto kaže da im je njena verzija himne bila - onako.