Komorna atmosfera, ozbiljni Milanović kojeg je očito prala trema, moćan govor i pretjerivanje s Josipom Lisac: 'Himna je himna i bilo bi dobro da se svaka riječ razumije'

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić smatra da je atmosfera na inauguraciji Zorana Milanovića bila previše komorna, a da je novoizabrani predsjednik bio iznimno ozbiljan. To je bio kontrapunkt dojmu proljeća koji je želio istaknuti Saša Šekoranja, a koji je s prvom damom dekorirao dvoranu na Pantovčaku. Ipak, Mamić hvali Milanovićev govor

'Bio je preozbiljan, atmosfera je bila previše komorna. To je čin u kojem bi se trebala osjetiti radost. Kada dolazi proljeće, svi su sretni i veseli. Možda je bilo i treme, bez obzira na to što je Milanović bio premijer i nije osoba koja bi imala problem s bilo kojom vrstom javnog nastupa. No ipak je ovo prvi javni čin u ulozi izravno izabranog predsjednika', kaže Mamić. Ističe da je događaju nedostajalo vedrine, ali da je tome očito kumovala Milanovićeva trema. Vjerojatno je, kaže, zbog toga oduzeo predsjedniku Ustavnog suda Miroslavu Šeparoviću ulogu koju ima u protokolu.

'S obzirom na to da je znatno izmijenio inauguraciju, Milanović je stoga preuzeo veliku odgovornost jer je sve moglo završiti fijaskom', smatra Mamić. Naglašava da je u drugim državama čin inauguracije svečanost za koju se štampaju prigodne marke te se prodaju šalice i suveniri.

'Ova inauguracija dogodila se u zatvorenom prostoru, na mjestu na koje obični građani, dakle oni koji su ga birali, ne mogu ni pristupiti. Prava mjera bi bila u sredini između ovog što smo vidjeli i pompoznog hodanja po gradu, kao što je to bilo na inauguraciji Kolinde Grabar Kitarović. Ako su ga građani izabrali, onda građani imaju pravo participirati u tom događaju na nekoj razini, ali građani ne mogu na Pantovčak, mogu akreditirani novinari, uz 40-ak pozvanih ljudi. Optimum bi bila sredina između ta dva ekstrema', smatra Mamić.

'Himna? Ovo je bilo ipak malo previše' Osvrnula se i na izvedbu hrvatske himne Josipe Lisac. Poštuje, kaže, pravo na umjetnički izričaj, no ovo je ipak bilo malo previše. 'Himna nije samo pjesma, himna je posebna pjesma i ova izvedba je bila mrvicu previše. Jako volim Josipu Lisac, ali himna je himna i bilo bi dobro da se svaka riječ razumije.

Poštujem pravo na umjetnički izričaj, ali ovdje se radi o protokolu i himni. Da je na ovaj način pjevala pjesmu 'Moja zemlja', onda bi to bilo u redu. Ovo je ipak bilo previše', poručuje.

Dobar govor s tri bitne točke Što se tiče Milanovićeva osmominutnog govora u koji je uspio nagurati popriličan broj poruka, Mamić ga je pohvalila i navela tri, po njoj, najbitnija momenta. 'Iz govora novog predsjednika ključne su tri poruke i sve tri su vrlo važne. Prije svega, obratio se 'građankama i građanima'. Do sada su bili 'Hrvatice i Hrvati' i građani Republike Hrvatske na trećem mjestu. To je svjetonazorski i vrijednosno u skladu s onim što je Zoran Milanović do sada zastupao u svom političkom životu. <<<Pročitajte cijeli inauguracijski govor Zorana Milanovića>>> Onda je rekao da će staviti u fokus neovisnost znanosti, pravosuđa i medija. Fantastično je identificirao tri točke, a koje i šira javnost smatra vrlo problematičnima. Posebno mi se dopalo to što je spomenuo neovisnost znanosti - sjetite se samo kako se imenuju rektori i kako se dobivaju počasni doktorati. Neovisna znanost stvara intelektualnu elitu koja može vući zemlju. U Hrvatskoj je to jako relativizirano. Neovisnost pravosuđa je u općoj javnosti percipirana kao ključan problem i kao velika rak-rana društva. I naravno, neovisnost medija je tema per se.