Neobična verzija: Evo što čitatelji tportala misle o izvedbi himne Josipe Lisac

View this post on Instagram

Josipa Lisac danas je nastupila na inauguraciji Zorana Milanovića na Pantovčaku gdje je u suradnji sa Zvjezdanom Ružićem, odnosno njegovim projektom Pianotron izvela himnu “Lijepa naša domovino”. @zvjezdan_ruzic #pianotron #zvjezdanruzic #josipalisac #josipa_lisac