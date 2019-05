Izvedbom predstave 'Šest likova traži autora' otvoren 26. Međunarodni festival malih scena

Izvedbom predstave Satiričkog kazališta Kerempuh 'Šest likova traži autora' po tekstu Luigija Pirandella te u prilagodbi i režiji Olivera Frljića, u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku u Rijeci u četvrtak je otvoren 26. Međunarodni festival malih scena

Ovogodišnji festival otvorio je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel koji je tom prigodom istaknuo da je u svim dosadašnjim izdanjima festivalima izvedeno 256 predstava iz 22 zemlje Europe i SAD-a.

Izbornik festivala Bojan Munjin odabrao je osam predstava, koje će se odigrati do 9. svibnja u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, HNK Ivana pl. Zajca i u dvorani Fillodrammatice. Uz prvu predstavu izvedenu na otvaranju, to su "Susret" Nine Mitrović u izvedbi Teatra Exit, "Putovanje izgubljenih" Daniela Kehlmanna u režiji Janusza Kice i izvedbi bečkog Theater in der Josefstadt, "Balkanski špijun" Dušana Kovačevića u režiji Tatjane Mandić Rigonat s kojim će se predstaviti Narodno pozorište iz Beograda.