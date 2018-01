Izložbom slika Vanje Krmpotić u Karlovcu započeo 45. ZILIK

U karlovačkome Gradskom kazalištu Zorin dom u ponedjeljak je pred mnogobrojnom publikom otvorena izložba slika karlovačke slikarice i likovne pedagoginje Vanje Krmpotić, čime je i službeno započela 45. Zimska likovna kolonija (ZILIK)

U osvrtu na 28 za ovu izložbu odabranih radova Švec Španjol je napisala da Krmpotić spada među one hrvatske umjetnike koji su, poput francuskih impresionista, odlazili u prirodu i slikali ljepotu , dopuštajući svojim čulima da bez susprezanja dožive prirodu i da je s emocijama prenesu na papir ili platno.

Švec Španjol je pozvala umjetnike da nastave suradnju s Domom i ZILIK-om, posebnim svijetom kreativnosti i dobrote, jer to djeci puno znači.

Otvarajući izložbu povjesničarka umjetnosti Sonja Švec Španjol , kao izbornica i predsjednica Umjetničkog savjeta ZILIK-a, rekla je za Vanju Krmpotić da je sve do prerane smrti 2016. godine slikala pretežno urbane vedute i vode motiva karlovačkih rijeka, ribnjaka, slapova Krke, obale hrvatskog Jadrana i to pretežno tehnikom akvarel, te da je sada po prvi put ZILIK otvoren izložbom slika jedne žene , što je svojevrsna nepravda prema mnogobrojnim hrvatskim autoricama, pa i onima koje su radile s djecom ZILIK-a, kao i Vanja Krmpotić. Zato ona kroz svoja djela, ali i kroz svoje umjetničke i pedagoške utjecaje u mnogima živi i dalje, istaknula je.

'Izloženi akvareli govore očima koji ih gledaju zbog čega je akvarel tehnika posebnog senzibiliteta, koja ne podnosi nesigurnu ruku jer svaki suvišan potez umanjuje intenzitet iskaza, a u toj virtuoznost iskaza i šarenilu boja okušali su se kroz povijest mnogi hrvatski umjetnici od Karasa, Ivekovića, Vidovića, Račića, Kraljevića, Mišea, pa sve do Slave Raškaj koja je vjerojatno najvjerodostojnija predstavnica akvarela u Hrvatskoj. Vanja Krmpotić je svojim bogatim i predanim stvaralaštvom nastavila tu tradiciju', rekla je Švec Španjoj, i to kao što to umjetnici čine, stvaranjem svijeta nanovo.

Vanja Krmpotić je izlagala na 21 samostalnoj izložbi i na više od 140 skupnih izložaba, odlikovana je Redom Danice hrvatske s likom Antuna Radića (1997) za osobite zasluge u prosvjeti, dobitnica brojnih priznanja i zahvalnica, te je aktivno djelovala na ZILIK-u od 1988. godine.