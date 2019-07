Izdvojili smo 15 zanimljivih izložbi u Europi koje ne smijete propustiti

Uz Van Gogha, Velázqueza, Degasa, Rembrandta, Gauguina, Vermeera i neprikosnovenog Da Vincija, čiji će bogat opus krajem godine biti predstavljen u pariškom Louvreu, europski muzeji već nude ili uskoro otvaraju pregršt sjajnih izložbi, pri čemu se ističu one posvećene djelima američkih umjetnica Cindy Sherman i Lee Krasner te Sofonisbe Anguissole, nekoć dvorske slikarice španjolskog kralja Filipa II, te Lavinije Fontane, prve profesionalne slikarice u povijesti umjetnosti

Maria Lassnig u Stedelijku, Amsterdam, do 13. kolovoza 2019.

Pod nazivom 'I Is Someone Else', odnosno 'Ja sam netko drugi', izložba u amsterdamskom Stedelijku prva je nizozemska retrospektiva austrijske slikarice Marie Lassnig, preminule 2014., koja je u svome prepoznatljivom radu stavljala naglasak na tijelo. Onima koji se žele upoznati s njenim zanimljivim opusom pruža se prilika i u Beču, u kojem se 6. rujna, uoči njenog 100. rođendana, u Albertini otvara sveobuhvatna retrospektiva koja će trajati do 1. prosinca.