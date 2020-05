Naklada Ljevak objavila je knjigu Ivane Šojat 'Zmajevi koji ne lete', prvi roman za mlade te nagrađivane osječke spisateljice, u kojemu se bavi temom maloljetničke ovisnosti o sintetskoj drogi poznatoj kao osvježivači.

Kako se ističe u najavi, Šojat je inspiraciju za roman pronašla u stvarnim događajima, nakon što su prije otprilike dvije godine novinske stupce i naslovne strane portala okrznule priče o novoj sintetskoj uličnoj drogi - osvježivačima, čiji su uživatelji mladi, odnosno, djeca.

'Zmajevi koji ne lete' potresna je i katarzična priča o trojici prijatelja koji se koncem osmoga razreda osnovne škole upuštaju u konzumaciju te opasne droge.

'Priča ispričana riječima glavnog lika Marijana podsjeća na niz istinitih događanja o kojima smo mogli čitati u tisku, a događala su se diljem gradova Hrvatske i govori o tipično dječjoj, mladenačkoj potrebi za isticanjem u društvu, za položajem vođe unutar dobne skupine, ali i o potrebi za ljubavlju, koja dovodi do ruba tragedije', stoji u najavi.

'Priča je to o takozvanim prijateljstvima, ali i o obiteljima čiji raspadi dovode do osnovnih pitanja glavnih junaka: Gdje pripadam? Tko me voli?', dodaje se.