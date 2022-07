Evo kako će izgledati hrvatski nastup na 23. Milanskom trijenalu - međunarodnoj izložbi

Na konferenciji za medije u Ministarstvu kulture i medija RH u Zagrebu premijerno je predstavljen projekt hrvatskog nastupa na 23. Milanskom trijenalu naslovljen 'Mirror/Mirror'

Kustosi nastupa na ovogodišnjem Trijenalu su arhitekti Lea Pelivan i Toma Plejić, ujedno i selektori 56. zagrebačkog salona. Nacionalni izložbeni nastup Hrvatske na međunarodnoj izložbi koja se odvija pod temom 'Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries' organiziraju Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i Udruženje hrvatskih arhitekata.

Arhitektonski postav instalacije 'Mirror / Mirror' u prostorima Palazzo dell’Arte potpisuju Antun Sevšek i Damir Gamulin, autorski radovi nadolazaćih glasova reinterpretirani su u formu višeminutne repetitivne video izložbe autora Ivana Slipčevića, a prate jezvučni efekti autora Jakše Kalajžića.

Izjava kustosa Lee Pelivan i Tome Plejića: 'Zatečeni u sumornom, bezstrasnom svijetu višetračnih autoputeva nakon pandemijskih lockdown-ova, nadolazeći glasovi prikazuju sedam urbanih arhitektonskih projekata koji ispituju dileme uporabe – zlouporabe – napuštanja – ponovnog korištenja – odbacivanja prostora, propitujući krajnje mogućnosti, uloge i granice suvremene arhitekture i urbanizma.'

Izjava autora postava Antuna Sevšeka i Damira Gamulina: 'Organizirana kao konstrukt sazdan od ovješenih multimedijskih ravnina i reflektirajućih površina te izgrađena kao matrica velikoformatnih LCD ekrana, ova instalacija sažima postojeći izložbeni prostor, stvarajući prenaglašeno stanje gledanja i uranjajući posjetitelje u sveobuhvatnu baražu slika, zvukova i odraza. Međusobno povezani ekrani izgrađuju predimenzionirane arhitektonske prizore izuzetno visoke rezolucije, oblikujući prezasićeno i vibrantno komunikacijsko sučelje. Reducirana veličina same instalacije je tako kompenzirana intenzitetom konzumiranja prikazanog sadržaja, dok je nečitkost prikazanog totaliteta pojedinih radova ublažena povećanom jasnoćom i veličinom izdvojenih detalja.'

Kustoska koncepcija nastupa: Lea Pelivan i Toma Plejić / Nadolazaći glasovi_izlagači: Irena Bakić, Tajana Levojević, Rudolf Martinović, Studio JELO – Marta Lozo i Josip Jerković, Kristina Škrokov, Mirna Udovčić, Zrinka Visković / Postav izložbe: Antun Sevšek (arhitektura) i Damir Gamulin (oblikovanjei vizualni identitet) / Video izložba: Ivan Slipčević / Dizajn zvuka: Jakša Kalajžić / Organizacija izložbe i nastupa: Udruženje hrvatskih arhitekata / Kordinacija i produkcija nastupa: Iva Martinis i Frano Petar Zovko / Koordinator tiskanih izdanja: Ana Bedenko

O Milanskom Trijenalu:

Izložbena manifestacija Milanski trijenale odvija se u Milanu u prostorima institucije muzeja dizajna i umjetnosti Triennale di Milano. Trijenale je inicijalno utemeljen u Monzi 1923. godine kao bienalna izložba umjetnosti i dizajna, a od 1933. se održava u Milanu, s formatom održavanja svake tri godine. Triennale di Milano je jedna od vodećih europskih kulturnih institucija, koja kroz svoje programe i manifestacije nastoji prenositi složenost suvremenog svijeta kroz mnoštvo umjetničkih formi: dizajn, arhitekturu, vizualne, scenske i izvedbene umjetnosti. Cilj institucije i manifestacija koje se pod njome događaju je pronaći šire i inovativnije načine razmišljanja, spajajući iskustva različitih kultura i jezika na jednom mjestu i u određenom trenutku. Milanski trijenale je usmjeren na propitivanje kreativnih i inovativnih praksi unutar područja dizajna i umjetnosti, potičući interdisciplinarni pristup temi te tražeći mjesta dodira i preklapanja dizajna i arhitekture, umjetnosti i tehnologije, znanosti i obrazovanja, omogućujući tako izravnu interakciju izlagača i posjetitelja.

23. međunarodna izložba, čija je kustosica Ersilia Vaudo (astrofizičarka i glavna voditeljica raznolikosti Europske svemirske agencije) zamišljena je kao prostor otvorene rasprave i usporedbe, s mogućnošću spajanja različitih iskustava, kultura i perspektive. Tematska izložba 'Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries.' pokušat će odgovoriti na niz pitanja o tome što još uvijek “ne znamo da ne znamo' u različitim temama: od evolucije gradova do oceana, od genetike do astrofizike. Osim projekata direktno naručenih kao odgovori umjetnika/ica na tematsku izložbu, kroz nacionalne nastupe će se, osim Hrvatske, predstaviti i Austrija, Burkina Faso, Cipar, Češka, Demokratska republika Kongo, Francuska, Gana, Kenija, Kina, Lesoto, Meksiko, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Srbija i Ruanda.

Vrijeme trajanja izložbe: 15. srpnja – 11. prosinca 2022.

predotvorenje: 13. i 14. srpnja 2022.

lokacija: Triennale di Milano, Palazzo dell'Arte, Viale Alemagna 6, 20121, Milano, Italija