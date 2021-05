Hena com virtualno ugostio portugalskog književnika Brunu Vieiru Amarala

Nakladnik Hena com virtualno je u utorak ugostio portugalskog književnika Brunu Vieiru Amarala, koji je govorio o svojem romanu 'Bivše stvari', neobičnom katalogu ljudi i događaja koji mu je donio prestižnu književnu Nagradu José Saramago, a koji je nedavno objavljen i na hrvatskom

Roman 'Bivše stvari' objavljen je u prijevodu s portugalskog Une Krizmanić Ožegović, koja je i prevodila online susret s književnikom.

Govoreći o formi svoje knjige, koja okuplja različite likove i događaje u spletu abecednim redom posloženih crtica te tako izbjegava preciznu kategorizaciju je li riječ o romanu, zbirci priča ili katalogu manje ili više fiktivnih likova, pisac je rekao kako je fragmentarna forma prije svega 'konstrukt, što je vrlo jasno već na prvi pogled, budući da u knjizi postoje i fusnote'.

'Dakle, već i sam vizualni identitet romana jasno daje do znanja da se radi o književnom konstruktu, i to su pravila te knjige: ta vidljivost konstrukcije. Tako da možemo odmah napustiti iluziju da se tu možda radi o nekakvom naturalističkom romanu ili romanu koji je ukorijenjen u nekakvom realizmu – jednostavno, on to nije', pojasnio je.

'Mene u književnosti zanimaju dvije stvari: prije svega me uvijek zanima taj neki ludički aspekt, a onda i taj jedan meta-literarni, odnosno, postmoderni pristup književnosti. Međutim, ono što nikako ne volim jest kada to ispadne na razini igre, gotovo kao neki literarni geg. Dakle, s jedne strane postoji ta ludičnost koja mi je u fokusu, dok je s druge strane životnost, život. To je ono čemu težim i u književnom i u životnom smislu', rekao je pisac.

Specifičnost ove knjige su brojne fusnote, za koje je autor pojasnio kako su mu one 'bile neka vrsta terapije za vrijeme pisanja, jer sam zahvaljujući njima mogao pobjeći od glavnog teksta i malo se zabavljati tamo negdje duž margina'. Istodobno, mogao se poigrati i očekivanjima čitatelja, budući da fusnote obično ne nalazimo u fikciji. 'U mojoj knjizi fusnote nije nužno čitati, čitatelj to slobodno može glatko odbiti, i neki su i odbili, što nalazim osobito zanimljivim', rekao je pisac.

Bruno Vieira Amaral (Barreiro, 1978.) diplomirao je modernu i suvremenu povijest na Sveučilištu u Lisabonu. Njegova su djela i 'Aleluia!' (2015.) te također nagrađivani roman 'Hoje estarás comigo no Paraíso' (2017.). Živi i radi u Portugalu. U sklopu projekta Literary Europe Live smješten je među deset najzanimljivijih pisaca i spisateljica aktivnih danas u Europi.

Knjiga puna malih ljudi i vječnih tema

U romanu 'Bivše stvari' pripovjedač je Bruno, mladić ne odveć perspektivne karijere koji se, rastavši se od supruge, nakon godina izbivanja vraća u rodni portugalski kvart k majci, ne bi li pronašao put kojim će krenuti dalje u životu. U potrazi za perspektivom koja mu je prijeko potrebna pomaže mu tajanstveni Virgílio, kvartovski fotograf koji zna sve o ljudima iz susjedstva, i koji će zauvijek utjecati na formiranje Brunine osobnosti i identiteta.

Pisac je otkrio kako Bruno, koji nosi njegovo ime, s njime dijeli i neke autobiografske crtice, ali je zapravo, kao i svi likovi te knjige, neka vrsta 'frankenšajna, kolaža mašte i svega onoga što čovjek pobere ovdje i ondje'. 'Bruno ima isto ime kao i ja i naravno da su neke stvari kod njega moje i dio mene, dok neke druge ipak pripadaju samo njemu. Tu sam na neki način uspostavio određenu igru s čitateljima', rekao je Vieira Amaral.

Virgílio je, s druge strane, 'zapravo jedna narativna strategija' koja rješava 'tehnički problem' s kojim se susreo promišljajući na koji će način njegov glavni protagonist doći do priča o svim ostalim ljudima iz četvrti. 'Za mene je ljepota toga lika u tome da on i nije stvarna osoba, pa ga možemo promatrati kao određenu zbirku kolektivnih sjećanja, ili kao neku vrstu medija preko kojega možemo doći do često skrivenih trauma, zločina, tajni', kazao je pisac.