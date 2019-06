[FOTO/VIDEO] HNK Zagreb svečanim koncertom 'Od Evite do Harryja Pottera' uveličao dodjelu nagrada najboljima

Dodjelom godišnjih nagrada za najbolja umjetnička ostvarenja u drami, operi i baletu u protekloj sezoni Hrvatsko narodno kazalište (HNK) u Zagrebu zaključilo je u nedjelju sezonu 2018./19., a uručenje nagrada laureatima, Ivi Vitić Gameiro i Guilhermeu Gameiru Alvesu za balet, Almi Prica i Franji Kuharu za dramu, te Ivani Lazar i Maxu Cenčiću za operu, uveličao je svečani koncert 'Od Evite do Harryja Pottera'

Superman, Indiana Jones, Schindlerova lista i Ratovi zvijezda

Nakon svečane dodjele, završetak sezone 2018./2019. HNK Zagreb obilježio je koncertom pod nazivom 'Od Evite do Harryja Pottera' na kojemu su orkestar i zbor Opere HNK-a Zagreb pod ravnanjem karizmatičnog Ilje Stupela izvodili najveće hitove svjetske filmske glazbe. Program je otvorio Marš iz filma 'Superman' američkog kompozitora Johna Williamsa. U programu su bili i Williamsovi Raiders Marsh iz filma 'Indiana Jones', Harry's Wondrous World iz filma 'Harry Potter i Kamen mudraca', te teme iz filmova 'Schindlerova lista' i 'Ratovi zvijezda'.

Sopranistica Ivana Lazar izvela je 'Don’t Cry For Me Argentina' iz mjuzikla 'Evita' Andrewa Lloyda Webbera, Mima Karaula 'My Heart Will Go On' Jamesa Hornera iz filma 'Titanic', a Valentina Fijačko Kobić uz pratnju Darijana Ivezića na klaviru 'Somewhere Over the Rainbow' Harolda Arlena iz filma 'Čarobnjak iz Oza'. Slavljenički koncert zaokružila je izvedba tema Henryja Mancinija iz filma 'Exodus' te Klausa Badela iz 'Pirata s Kariba', suite iz filma 'Kum' Nina Rote, i 'O fortune' iz kantate Carmina burana Carla Orffa.