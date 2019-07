Festival koji jazz želi približiti što većem broju ljudi, a evo i kako

Prvi Croatia International Jazz+ Festival održava se od 18. do 25. srpnja u nekoliko gradova na hrvatskoj obali, a u goste dovodi američke sastave The Inevitables i The Soul Research Foundation te Youth Singers Of Calgary iz Kanade

Jazz+, kako stoji u najavi Festivala, predstavlja inovativnu ideju kojoj je u cilju jazz približiti što većem broju ljudi i pokazati kako se navedena forma može kombinirati s njoj sličnim formama poput soula, swinga, r'n'b-a, a sve u svrhu vrhunske zabave. Tri sastava koja gostuju na Festivalu na glasu su po svojim vatrenim showovima kojima na noge dižu publiku od Kine do New Yorka, a prvi nastup imat će u zadarskom Forumu 19. srpnja u 21 sat.