'Eichmann u Jeruzalemu' u ZKM-u: Lucidni podsjetnik na zlo koje je u nama

Predstava 'Eichmann u Jeruzalemu', autorski projekt Slovenca Jerneja Lorencija premijerno postavljen u petak u Zagrebačkom kazalištu mladih (ZKM), dokumentaristička je teatarska rekonstrukcija arhitekture zla koja filigranski preciznom raščlambom autentičnih svjedočanstava procesa dehumanizacije i istrebljenja milijuna Židova razotkriva aktualnu desničarsku retoriku europskih društava kao istu onu koja je dovela do holokausta.

Temeljni poticaj za predstavu je 'teorija o banalnosti zla' koju je u svojem izvješću s Eichmannova suđenja za New Yorker postavila njemačka filozofkinja Hannah Arendt , opasno iskoračivši iz zone ugodnog uvjerenja da je zlo tek devijacija ljudske prirode: portretirajući čovjeka koji je bio u stanju počiniti nezamislive zločine, Arendt je ustvrdila kako je on bio tek ni po čemu poseban birokrat koji nije bio istinski zao, čak nije bio ni antisemit – samo nije imao sposobnost uvida, promišljanja, stavljanja stvari u perspektivu.

Inspirirana promišljanjima o moralnosti i politici koje je Arendt iznijela u svojem tekstu, nova ZKM-ova predstava pristupa zlu kao kući utemeljenoj na zločinu ne-mišljenja, čiju konstrukciju čini opasan tercet poslušnosti prema autoritetu, odsustva samosvijesti i totalitarnog okruženja. Koristeći 'kazališnu' prirodu sudskoga procesa, Lorenci je svoje protagoniste smjestio u prostor rasprave o krivnji uobličenu u intelektualnu dekonstrukciju unutarnjih silnica koje pojedinca čine ključnim konstitutivnim elementom zločinačkog aparata.

Pritom kreće upravo od 'stavljanja stvari u perspektivu', počevši od postupne raščlambe okolnosti nastanka same predstave - od prvog emaila koji su glumci primili s uputama za pripreme za novi projekt, preko čitavog niza sitnih, banalnih pojedinosti o radu na predstavi, do njihovih različitih doživljaja zadanoga. Zatim prelazi na precizan prikaz svih okolnosti samoga Eichmannova suđenja, do detalja poput toga u kojem je smjeru gledao, kako mu se grčio mišić lica, ili pod kakvom je kosinom bio auditorij sudnice u odnosu na mjesto gdje se nalazio optuženi.

Dijelovi sudskih iskaza svjedoka miješaju se s emotivno razornim autentičnim svjedočanstvima iz Lanzmannova devetosatnog filma 'Shoah', pri čemu oktet glumaca – Katarina Bistrović Darvaš, Pjer Meničanin, Frano Mašković, Vedran Živolić, Lucija Šerbedžija, Rakan Rushaidat, Dado Ćosić i Mia Melcher – izvanredno uvjerljivo impersonira različite aktere ili scene.

Kao podsjetnik da u slučaju holokausta zaborav nije opcija, lajtmotiv predstave je fotografija, prizor zamrznut za vječnost – na praznoj otvorenoj sceni ukrašenoj tek jednim koncertnim klavirom, okupljeni oko dvaju spojenih stolova opremljenih uobičajenim rekvizitima sastančenja, glumci sitničavo analiziraju odabrane motive s fotografija ili iz filma gomilanjem informacija i detalja u gotovo filmskom rekreiranju stvarnosti.

Postavljeni su tik uz prvi red gledališta – obraćaju se izravno publici, koja je tu dio rasprave. Njihovo dosljedno inzistiranje na dokumentarnome pretvara predstavu u jezoviti podsjetnik na strahote koje je čovjek u stanju učiniti drugome čovjeku i pritom ne osjećati nikakvo kajanje.

Potpuni nedostatak moralne prosudbe i etičke odgovornosti dva su ključna elementa opasnog koktela ekstremnog nacionalizma koji je u svojoj najčišćoj formi zaživio upravo u nacističkoj Njemačkoj – postavljajući publiku u ulogu novoga svjedoka staroga zločina, predstava 'Eichmann u Jeruzalemu' lucidan je podsjetnik na retoriku koja je prije tek nešto više od sedam desetljeća dovela do najstrašnije epizode u ljudskoj povijesti, koja neugodno glasno odjekuje u aktualnoj nacionalističkoj retorici koja se širi europskim društvima.