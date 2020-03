Dubravka Ugrešić u Rijeci će se predstaviti u sasvim drugom žanru. Sprema izložbu, a uoči otvaranja kaže: Samo ondje gdje prevladava svastika, crvena zvijezda može biti prijetnja

Jedna od najznačajnijih domaćih spisateljica Dubravka Ugrešić 26. ožujka u riječkoj Galeriji Filodrammatica predstavit će se i kao umjetnica u jednom sasvim drugom žanru, na izložbi 'Crvena škola' inspiriranoj skupljanjem početnica

'To je kao da na koridi mašete crvenom mantom, čime želite uspostaviti razuman dijalog s bikom. U okruženju u kojem prevladava simbol crne svastike, a to je Hrvatska danas, simbol crvene zvijezde postaje tobože opasna prijetnja. Zato je i vokabular koji koriste kritičari EPK-programa tipično nacistički. Evo nekoliko citata iz vokabulara jednog od ljutitih kritičara. Uloga umjetnosti 'da poučava i oplemenjuje', tvrdi ta osoba, koja svakako nije profesor estetike, a 'riječki spektakl to definitivno nije'; sve to nisu umjetnici, nego 'propagatori i propagandisti jedne duhovno i moralno bankrotirane ideologije jugoslavenstva'; sve je to 'slika jedne izopačene manjine', koja pritom 'vlada kulturnim prostorom'. Tu su zatim i sintagme 'perverzna umjetnost', 'degenerativna umjetnost', 'boljševički sotonizam', 'moralne nakaze', 'nakaradna jugoslavenska izopačena kultura', koja, dakako, nanosi 'veliku štetu hrvatskom narodu'', navodi Dubravka Ugrešić.

'Crvena škola' u Galeriji Filodrammatica (Korzo 28/1, Rijeka) otvara se 26. ožujka u 20 sati i trajat će do 16. travnja.