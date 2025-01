Događaj tjedna jubilarna je Noć muzeja: Pogledajte što se još nudi

Utorak, Booksa

Početkom nove godine Poetomat ulazi u eksperimentalnu dimenziju - Lara Mitraković na pozornici će razgovarati sama sa sobom, ali neće biti potpuno sama. Pridružit će joj se njezina dva alter ega, zimska filozofkinja Iskra Maltar i ljetna avanturistica Viky Maria. Zajedno će istraživati kreativne dileme, izazove i poetske inspiracije. Ili kako kaže Hank o svojoj glavnoj ličnosti u filmu 'Ja, ja i Irena': 'Charlie's like origami, he folds under pressure.' Bit će to večer introspekcije, pokušaja humora i poezije te će Lara odgovarati na pitanja za koja je oduvijek željela da joj ih postave na tribinama. Osim razgovora, čitat će nove pjesme - neke ste možda već čuli, ali mnoge će biti potpuno nove i nikad izvedene. Publika će, kao i uvijek, imati priliku sudjelovati, postavljati pitanja i doprinositi dinamičnoj atmosferi. Ako je Jacques Houdek mogao na Eurosongu izvesti duet sam sa sobom, zašto Lara ne bi mogla na Poetomatu?

Srijeda, Močvara