Čak 14 europskih premijera stiže u Zagreb na Festival europskog filma

Manifestacija se održava u povodu obilježavanja trinaeste godišnjice članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji s ciljem promicanja kulturne raznolikosti, međunarodne suradnje i europskog zajedništva.

Festival na Ljetnoj pozornici Tuškanac otvara francuska komedija "Najbogatija žena na svijetu" redatelja Thierryja Klifea s Isabelle Huppert u glavnoj ulozi. Film prati Marianne, nasljednicu kozmetičkoga carstva, čiji susret s ekscentričnim piscem i fotografom prerasta u neobično prijateljstvo koje izaziva obiteljske sukobe, sumnje i skandale.

Program se nastavlja švicarskom komedijom "Zvuk bubnjeva" redatelja François-Christophea Marzala. Radnja je smještena u malo alpsko selo 1970. godine, u kojem rivalstvo dvaju puhačkih orkestara prethodi nacionalnom glazbenom natjecanju.

Mađarska romantična glazbena komedija "Kako bih mogao živjeti bez tebe" redatelja Dénesa Orosza, prati Lili koja nakon bolnoga gubitka u roditeljskom stanu pronalazi majčin dnevnik i stara ljubavna pisma koja je vraćaju u ljeto devedesetih na Balatonu. Otkrivajući majčinu strastvenu romansu s karizmatičnim glazbenikom, suočava se s odlukama i osjećajima koji su obilježili više naraštaja.

Obiteljske drame i sudbinski susreti

Talijanska drama "Ono što je ostalo neizrečeno" redatelja Gabrielea Muccina prati putovanje od Rima do Tangera, gdje se sudbine nekoliko prijatelja i bračnih parova počinju isprepletati pod pritiskom neostvarenih želja, razočaranja i prešućenih istina.

U litvanskoj komediji "Ukusno" redateljice Eglė Vertelytė, najbolje prijateljice Ona i Saulė, kuharice iz skromne kantine u Kaunasu, prijavljuju se u popularno televizijsko kulinarsko natjecanje sanjajući o otvaranju vlastitoga restorana.

Na Ljetnoj pozornici Tuškanac bit će prikazana slovenska romantična komedija "Nešto slatko" redatelja Tina Vodopivca čija radnja prati organizatoricu velike marketinške konferencije koja se nađe pred katastrofom kada glavna zvijezda događaja propusti let.

Program na Ljetnoj pozornici Tuškanac završava u ponedjeljak, 13. srpnja, hrvatsko-slovenskom dramom "Bijelo se pere na devedeset" redatelja Marka Naberšnika, nastalom prema autobiografskom bestseleru Bronje Žakelj. Bronjino bezbrižno odrastanje u Jugoslaviji sedamdesetih i osamdesetih prekida događaj nakon kojeg prerano sazrijeva.

Festivalski program nastavlja se u Kinu Metropolis MSU, gdje će se u četvrtak, 16. srpnja, prikazati dva slovačka filma. Komedija "Konj" redatelja Martina Šulíka priča o povučenom učitelju Dušička koji na božićno jutro u svojem stanu na drugom katu pronalazi živoga konja, ne znajući kako je ondje dospio niti kako ga izvesti iz zgrade. Apsurdna situacija postupno razotkriva pritiske njegova svakodnevnog života, posesivne odnose, školski sustav i nametljivu okolinu.

Filmske pustolovine i biografske priče u MSU-u

Istoga dana prikazuje se slovačko-češka biografska pustolovina "Nemoguće putovanje" redatelja Nora Držiaka, film posvećen Milanu Rastislavu Štefániku, astronomu, putniku, pilotu, diplomatu, francuskom generalu i jednoj od ključnih osoba u stvaranju Čehoslovačke. Film povezuje povijesnu dramu, pustolovinu, animaciju i vizualne efekte nadahnute ranim filmskim iluzionizmom Georgesa Mélièsa, ističu organizatori.

Radnja rumunjske drama "Dječak rata" redatelja Mariana Crișana, smještena je u jesen 1944. godine, gdje mladi Nico odluči spasiti njemačke vojnike i pobjegne s njima u šumu gdje njegovo opasno putovanje prerasta u intimnu priču o odrastanju, strahu i hrabrosti u vremenu neizvjesnosti.

Njemačka obiteljska pustolovina "Tajni kat" redatelja Norberta Lechnera, prati dvanaestogodišnjeg Karla koji s roditeljima dolazi u stari hotel u Alpama, gdje otkriva tajanstveno dizalo koje ga vodi na skriveni kat i vraća u 1938. godinu. Ondje upoznaje židovsku djevojčicu Hannah i mladoga čistača cipela Georga, nepravedno optuženog za krađu.

Radnja američko-poljske romantična drama "Erupcija" redatelja Petea Ohsa, prati Bethany koja stiže u Varšavu s dečkom Robom, čiji romantični planovi u njoj bude sve veću nelagodu. Kada ih neočekivana vulkanska erupcija zadrži u Poljskoj, ponovno potraži Nel, prijateljicu iz djetinjstva s kojom je povezuje nerazriješena bliskost.

U španjolskoj romantičnoj drami "Ljubav u Tangeru" redateljice Maryam Touzani, 79-godišnja María Ángeles desetljećima živi sama u Tangeru, u stanu koji čuva njezine uspomene, navike i identitet. Kada iz Madrida stigne njezina kći s namjerom da stan proda, María se odlučno suprotstavlja obiteljskoj odluci.

Program završava u petak, 24. srpnja španjolskom komedijom "Djeca ne dolaze s uputama" redateljice Marine Seresesky. Leo živi bezbrižno u malom obalnom mjestu na Kanarskim otocima sve dok mu se ne pojavi žena iz prošlosti, ostavi mu u naručju malenu bebu i nestane. Potpuno nepripremljen za očinstvo, Leo mora naučiti brinuti se za dijete i preispitati život koji je dotad vodio.