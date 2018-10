Bukovčeva 'Putifarova žena' ekskluzivno na velikoj retrospektivi u Zagrebu

Izložba 'Vlaho Bukovac i Alexandre Cabanel – povijesni susret učenika i učitelja', koja se otvara u utorak u Umjetničkom paviljonu, donosi retrospektivni pregled Bukovčevog djela s više od 140 slika, a prvi put u Hrvatskoj i susjednim zemljama izlažu se i radovi njegova pariškog profesora, istaknutog francuskog umjetnika 19. stoljeća

Po njezinim riječima, tek kada su početkom 2016. uputili pisma direktorima muzeja u Europi koji u svojim fundusima imaju Cabanela, uvidjeli su koliko je teško dobiti slike velikog francuskog majstora slike dobiti na posudbu. 'Na izložbi je 12 njegovih slika i to smatram velikim uspjehom', naglasila je Poklečki.

'Ova izložba će biti drugačija od ostalih Bukovčevih izložbi jer smo mu pridružili djela velikog francuskog slikara, to je prvi put da su njihove slike zajedno izložene', istaknula je ravnateljica na premijernom razgledavanju izložbe za novinare.

'Cabanel slika gotovo aristokratski, a Bukovac je pučanin od glave do pete, samo se prilagođavao velikom svijetu, no ono što je ponio iz Cavtata živi u njegovim slikama, a često je bio realniji od svog učitelja', ustvrdio je Zidić, dodavši da Bukovac nije oponašao Cabanela u slikarskom smislu, već učio od njega na svim planovima.

Cabanelova djela na zagrebačku izložbu dolaze iz pet francuskih muzeja – Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Musée d’Orsay, Paris, Musée Inguimbertine, Carpentras, Palais de Compiègne Musée et domaine nationaux, Compiègne te Musée Fabre.

Zidić je istaknuo kako je Cabanel bio vrhunski obrazovan slikar i intelektualac kojemu je Bukovac došao u 22. godini života, kao stari đak, u vrijeme kada oni koji se redovno školuju već odlaze s Akademije. 'Nije mu došao sa završenom gimnazijom, ali jest s vrhunskom prirodnom inteligencijom, iznimnim slikarskim darom i i beskrajnom upornošću', naglasio je.

Ta se upornost pokazala korisnom kada je Bukovac poželio da mu upravo Cabanel bude profesor, unatoč tome što mu je, s obzirom na to da je bio vrlo omiljen slikar, klasa uvijek bila puna. Hrvatski slikar dogovorio se s Cabanelom da će u zadanom roku naslikati jednu sliku pa ako se ona svidi profesoru on će ga primiti. To mu je i uspjelo, sa slikom 'Ruka', također izloženom u Umjetničkom paviljonu.



Kroz 140 slika posjetitelji će moći vidjeti sve faze slikareva stvaralaštva – od pariške preko zagrebačke do praške faze. Bukovčeva djela su za izložbu posuđena iz niza hrvatskih i inozemnih muzeja (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Slovenija), te privatnih zbirki.