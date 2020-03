'Buđenje': Prepoznajete li se u jednom od ova tri životna scenarija?

Predstava 'Buđenje' prema tekstu Brada Bircha i u režiji Aide Bukvić, svoju će zagrebačku premijeru imati 14. ožujka u Studiju EXIT. Igraju Iva Kraljević i Silvio Mumelaš

'Ona i On. Mladi. Zaljubljeni. Zaposleni. Dvije plaće, dobra, sigurna radna mjesta. Svaki dan ista rutina: buđenje – tuširanje – doručak – vožnja na posao – ured – pauza za ručak – ured – vožnja s posla – večera – kauč- televizor – krevet – buđenje – tuširanje – doručak – vožnja na posao – ured – pauza za ručak – ured – vožnja s posla – večera – kauč- televizor – krevet… Sretni su? Ne postavljaju si bespotrebna pitanja. To je dio paketa. To se podrazumijeva.

Danas je dan kad sjediš u mraku kazališta, u tišini i kažeš si: 'Ma, to nisam Ja! To su Ona i On. To su Oni.' Zaplješćeš im, jer, to je dio paketa. To se podrazumijeva. Pa odeš do bankomata. Pa do trafike – po nove baterije', piše o predstavi dramaturginja Marijana Fumić.

'Buđenje' je koprodukcija Teatra EXIT i Osječkog ljeta kulture, a premijeru je imalo u Osijeku 6. ožujka. Nakon svoje premijerne izvedbe u Zagrebu 14. ožujka u 19 sati, u Studiju EXIT igrat će još i 19., 20. i 21. ožujka, također u 19 sati.