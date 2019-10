black midi u Zagrebu: Klinci su u redu

Londonski kvartet black midi, sastavljen od četvorice darovitih 20-godišnjaka, u srijedu je navečer pred ispunjenim zagrebačkim klubom Močvara opravdao nevjerojatnu pompu koja prati njihov debi album 'Schlagenheim', jedan od kandidata za album godine prema većini utjecajnih glazbenih medija

Sav taj hype bio bi neopravdan da iza njega ne stoji vjerojatno jedan od najzanimljivijih proizvoda britanske glazbene kuhinje u posljednjih 20 godina. black midi, naime, zvuče kao sve što ste čuli, ali opet i kao nešto što nikad niste čuli. Ma koliko površinska osnova asocirala na math-rock junake iz devedesetih godina prošlog stoljeća, kao što su June of 44 ili nešto novijih majstora tipa Battles, pažljivim slušanjem odmotavate bogate slojeve noisea, jazza, funka sličnog londonskoj fazi Kojine Discipline i proto postpunka, sve do Gang of Foura i XTC-a. A sami članovi benda, pritom, kažu da su im najveći izvori inspiracije videoigre – na trenutke zbilja i izgledaju kao da igraju nekakav Minecraft, ali s instrumentima.