Deafheaven i Inter Arma u Močvari: Metal za nemetalce

Inter Arma i Deafheaven, dva izvrsna američka predstavnika novog vala žestoke glazbe koji nikako ne paše konzervativnim metalcima, u subotu navečer su u ispunjenoj Močvari pred oko 500 ljudi otvorili prozor u svijetlu budućnost metala

Deafheaven su najveći trn u oku metalcima još tamo od 2013. i proboja na veliku scenu albumom 'Sunbather', valjda prvog albuma žestoke glazbe s omotom roza boje. Svako njihovo pojavljivanje od tada prati flejm zlobnih komentara kako su pozeri, kako to uopće nije metal i tome slično. Sam bend se oduvijek trudio odmaknuti od metal etosa: nemaju naročito duge kose, snimaju visokoestetizirane spotove, u tekstovima se ne libe dotaknuti emocija te izdaju za Anti- (izdavačku kuću koja objavljuje svašta, od Toma Waitsa do Japandroids ).

Šteta je, međutim, što konzervativna metal publika ne želi pripustiti ovaj bend u svoje okrilje. Jer Deafheaven su konceptualno, aranžerski, a – sinoć smo se u to uvjerili – i izvedbeno, pomjerili granice metala u najprirodnijem mogućem smjeru perfektno uklopivši puzzle shoegazea i post rocka. Najnoviji dokaz za to, aktualni album 'Ordinary Corrupt Human Love', vjerojatno će završiti pri vrhu godišnjih lista većine glazbenih medija. Ukratko – što je veći hejt koji tjera ovaj bend od metala, to bolju muziku oni rade.