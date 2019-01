Bili smo na Ferićevoj radionici za ekipu 55+: Profesor je naša generacija pa bi bilo bedasto da je strog prema nama

Polaznice i polaznici Radionice kreativnog pisanja kratke priče 55+ pod vodstvom poznatog književnika Zorana Ferića u književnom klubu Booksa čitali su priče koje su u protekla tri mjeseca polirali do visokog sjaja. Pridružili smo im se i provjerili koliko su naučili, a doznali smo i kako je sjesti u klupe tog srednjoškolskog profesora

Lako je biti autoritet mladima, ali svojim vršnjacima vrlo teško. Lekcija je to koju je iskusni i afirmirani pisac, srednjoškolski profesor i predsjednik Hrvatskog društva pisaca Zoran Ferić svladao nakon što je odradio svoju prvu radionicu pisanja kratke priče za ljude starije od 55. Počela je prije tri mjeseca s deset pomno odabranih polaznica i polaznika, osam žena i dva muškarca, koji su se s mentorom jednom tjedno okupljali u zagrebačkoj Booksi, a on bi im između sastanaka davao domaće zadaće. Na koncu, u istoj toj Booksi skupili su se i pred publikom pročitali finalne verzije svojih kratkih priča.

'Poznanik mi je preporučio ovu radionicu. Rekao mi je: 'Pravnici uvijek puno pišu, pa sam imaš priliku pisati i nešto kreativno.' Vremena imam i htio sam vidjeti kako to izgleda. Bilo je dobro. Mogu reći da sam profitirao, da sam naučio puno toga i dobio lijepe savjete profesora Ferića. Bio je fin, dobar i susretljiv', kaže Niko, kojemu nije bilo nimalo neugodno ni na radionicama ni na javnom čitanju. 'Prestar sam za to', kaže.

'Najprije ću u CeKaPe za mjesec dana, a u travnju ću opet kod Ferića', rekao je Niko nakon čitanja svoje, kako ju je predstavio, tehničke vježbe koju je nazvao 'Šest likova'. Umjesto klasične kratke priče, ponudio je kratke opise različitih tipova s kojima se susreće, od jako simpatičnog preko poniznog sve do vrlo odbojnog. To kako osjenčati likove naučio je na radionici, pojasnio je u razgovoru nakon nastupa.

'Čak sam molila Ferića da me kritizira i tip sam koji misli da Bog zna za pet, učitelj, odnosno Ferić za četiri, a ja možda za dvojku. Volim dobivati savjete pa sam ih i tražila. Prije sam u svom pisanju voljela objašnjavati. Nešto bih rekla i onda išla objasniti ono što sam htjela reći, a to bi potrajalo. Zahvaljujući Ferićevim savjetima i uputama, priče su mi sada dobile skroz drugi oblik', kaže Štefica, a i profesor Ferić jako ju je pohvalio pred publikom. Svjestan je da kruži priča kako je preblag na radionicama.

Kako kritizirati: Vrh strijele umoči u med

'Ali da nisam blag, polovice polaznika ne bi bilo', odgovara dodajući da se jako radovao ovoj grupi.

'Za pisanje proze važno je životno iskustvo i upravo je to snaga grupe 55+. Njihove priče možda ne plijene svojim rečenicama ili strukturom, koliko ispričanim životnim iskustvom', tvrdi Ferić i otkriva još jedan način na koji su ga iznenadili polaznici 55+.

'Ljudi koji imaju više godina svojeglaviji su i imaju svoje navike koje ne žele mijenjati, za razliku od mlađih ljudi koji su fleksibilniji. To je nešto što me pomalo začudilo, ali zapravo me ne bi trebalo čuditi, kad se bolje razmisli. Na kraju je to ispala lijepa grupa ljudi, ali ne toliko kompaktna. Više su kao skup individualaca koji se uvažavaju, ali svatko ima svoju priču, svoje iskustvo i svoje mušice', kaže Ferić, kojemu je i s ovom grupom, kao i sa svim ostalim koje je podučavao u 14 godina, koliko vodi radionice, najteže bilo upakirati kritiku tako da bude konstruktivna.