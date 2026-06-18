Arheološki muzej u Splitu otvorio izložbu o Delmatima

Ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu Ante Jurčević istaknuo je da je riječ o projektu u kojem su sudjelovale brojne muzejske i znanstvene ustanove iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. 'Kroz izložbu i prateći katalog prvi put smo ostvarili sintezu dosadašnjih istraživanja delmatskih lokaliteta i ponudili nove znanstvene uvide u njihovu materijalnu baštinu', rekao je.

Izložba okuplja više od 400 arheoloških predmeta iz muzeja, institucija i zbirki iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine te prvi put na jednom mjestu donosi sveobuhvatan prikaz Delmata, zajednice koja je stoljećima nastanjivala prostor istočne obale Jadrana i njezina zaleđa.

Jurčević je ocijenio kako je nakon izložbi posvećenih Grcima, Rimljanima, Saloni, Avarima i Hrvatskom Kraljevstvu bilo važno predstaviti i kulturnu baštinu Delmata, naroda koji je ostavio dubok trag u povijesti prostora po kojemu Dalmacija i danas nosi ime.

Kustosica izložbe i viša kustosica Arheološkog muzeja u Splitu Marta Kalebota kazala je kako projekt predstavlja pokušaj cjelovitijeg sagledavanja jednog od najvažnijih naroda prapovijesne i antičke Dalmacije. 'Povijest Delmata najčešće pamti kao ratnike i dugogodišnje protivnike Rima, no ovom izložbom željeli smo pokazati da je riječ o složenoj zajednici s bogatom kulturom, razvijenim gospodarstvom i snažnim identitetom', rekla je Kalebota.

Kroz dvadesetak tematskih cjelina posjetitelji mogu upoznati delmatska naselja, ratničku opremu, nošnju i nakit, gospodarstvo i trgovinu, pogrebne običaje, vjerovanja te svakodnevni život. Poseban naglasak stavljen je na odnose Delmata sa susjednim zajednicama i kontakte s Rimom, kao i na proces romanizacije nakon rimskog osvajanja. Kalebota je istaknula da su brojni izloženi predmeti do sada bili raspršeni u 14 institucija u dvije države, a dio ih je bio pohranjen u zbirkama koje nisu bile lako dostupne javnosti.

'Ovom izložbom prvi su put okupljeni na jednom mjestu', kazala je. Među najzanimljivijim cjelinama izdvojila je priče o vjerovanjima Delmata, uključujući sakralnu ulogu rijeke Cetine te svetište u Gorici, gdje je pronađeno više od 300 zavjetnih predmeta, nakita, oružja i oruđa deponiranih između 7. i 1. stoljeća prije Krista. Projekt je rezultat suradnje muzeja, znanstvenih instituta i sveučilišnih ustanova iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a autori ističu kako izložba nastoji ponuditi širu sliku delmatskog društva te otvoriti prostor za nova istraživanja i tumačenja.