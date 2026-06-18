'IZMEĐU MITA I STVARNOSTI'

Arheološki muzej u Splitu otvorio izložbu o Delmatima

L. Š. / Hina

18.06.2026 u 23:23

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Arheološki muzej u Splitu otvorio je u četvrtak izložbu 'Delmati - Između mita i stvarnosti', dosad najopsežniji projekt o narodu po kojem je Dalmacija dobila ime, kako bi predstavio više od 400 nalaza i nova saznanja o njihovoj kulturi, životu i povijesti

Izložba okuplja više od 400 arheoloških predmeta iz muzeja, institucija i zbirki iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine te prvi put na jednom mjestu donosi sveobuhvatan prikaz Delmata, zajednice koja je stoljećima nastanjivala prostor istočne obale Jadrana i njezina zaleđa.

Ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu Ante Jurčević istaknuo je da je riječ o projektu u kojem su sudjelovale brojne muzejske i znanstvene ustanove iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. 'Kroz izložbu i prateći katalog prvi put smo ostvarili sintezu dosadašnjih istraživanja delmatskih lokaliteta i ponudili nove znanstvene uvide u njihovu materijalnu baštinu', rekao je.

vezane vijesti

Jurčević je ocijenio kako je nakon izložbi posvećenih Grcima, Rimljanima, Saloni, Avarima i Hrvatskom Kraljevstvu bilo važno predstaviti i kulturnu baštinu Delmata, naroda koji je ostavio dubok trag u povijesti prostora po kojemu Dalmacija i danas nosi ime.

Kustosica izložbe i viša kustosica Arheološkog muzeja u Splitu Marta Kalebota kazala je kako projekt predstavlja pokušaj cjelovitijeg sagledavanja jednog od najvažnijih naroda prapovijesne i antičke Dalmacije. 'Povijest Delmata najčešće pamti kao ratnike i dugogodišnje protivnike Rima, no ovom izložbom željeli smo pokazati da je riječ o složenoj zajednici s bogatom kulturom, razvijenim gospodarstvom i snažnim identitetom', rekla je Kalebota.

Kroz dvadesetak tematskih cjelina posjetitelji mogu upoznati delmatska naselja, ratničku opremu, nošnju i nakit, gospodarstvo i trgovinu, pogrebne običaje, vjerovanja te svakodnevni život. Poseban naglasak stavljen je na odnose Delmata sa susjednim zajednicama i kontakte s Rimom, kao i na proces romanizacije nakon rimskog osvajanja. Kalebota je istaknula da su brojni izloženi predmeti do sada bili raspršeni u 14 institucija u dvije države, a dio ih je bio pohranjen u zbirkama koje nisu bile lako dostupne javnosti.

'Ovom izložbom prvi su put okupljeni na jednom mjestu', kazala je. Među najzanimljivijim cjelinama izdvojila je priče o vjerovanjima Delmata, uključujući sakralnu ulogu rijeke Cetine te svetište u Gorici, gdje je pronađeno više od 300 zavjetnih predmeta, nakita, oružja i oruđa deponiranih između 7. i 1. stoljeća prije Krista. Projekt je rezultat suradnje muzeja, znanstvenih instituta i sveučilišnih ustanova iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a autori ističu kako izložba nastoji ponuditi širu sliku delmatskog društva te otvoriti prostor za nova istraživanja i tumačenja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
potrebna temeljita obnova

potrebna temeljita obnova

Dramatičan apel direktora Louvrea: Unatoč svoj raskoši, muzej se raspada
FINALISTI TPORTALOVE NAGRADE

FINALISTI TPORTALOVE NAGRADE

'Pitanje nije što je pisac htio reći, već što je čitatelj htio pročitati'
19. KNJIŽEVNA NAGRADA TPORTALA

19. KNJIŽEVNA NAGRADA TPORTALA

Boris Dežulović dobitnik tportalove književne nagrade: Fascinantan roman koji nadilazi sva očekivanja

najpopularnije

Još vijesti