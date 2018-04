Animafest ove godine nudi poslastice ljubiteljima strave i užasa

Svjetski festival animiranog filma - Animafest Zagreb od 4. do 9. lipnja donosi preko 350 filmova, a program je tematski posvećen hororu, rekli su na predstavljanju 11. travnja u Muzeju za umjetnost i obrt umjetnički ravnatelj festivala Daniel Šuljić, producentice Paola Orlić i Matea Milić, te članica selekcijske komisije Natjecanja studentskog filma Petra Balekić. Na konferenciji su bili i Vesna Jurić Bulatović iz Odjela marketinga i PR-a MUO, slikar i ilustrator Stipan Tadić, autor ovogodišnje ilustracije i špice te Nikola Stojadinović iz Ureda za kulturu Grada Zagreba

Šuljić je uputio i na nacionalni i žanrovski presjek Velikog natjecanja, kojim brojčano dominiraju filmovi iz Francuske, Belgije, Njemačke, Nizozemske i Hrvatske.

'U Velikom natjecanju na svoje će doći poklonici prije svega komedije i obiteljskog filma, podjednako iz roditeljske i dječje perspektive. Neuobičajeno velik broj filmova bit će zasigurno zanimljiv i širokoj publici. Tu je i mnogo političkih radova, s određenim brojem zanimljivih animiranih dokumentaraca, kao i onih snažno oslonjenih na glazbu. Valja naglasiti i kako je u animiranom filmu na globalnoj razini, baš kao i u Hrvatskoj, sve više redateljica', rekao je Šuljić.

Spomenuo je da se od zvjezdanih imena u Zagrebu očekuju oskarovski umjetnički i životni parovi David Fine i Alison Snowden s filmom 'Animal Behaviour' te Ru Kuwahata i Max Porter s 'Negative Space', također potencijalni favoriti publike. Na Animafestu 2018. moći će se vidjeti i filmovi o Woodyja Allenu i The Velvet Undergroundu, kao i djela animacijskih zvijezda kakve su Georges Schwizgebel, Rosto, Riho Unt, Marta Pajek, Saša Svirskij i Sawako Kabuki skloni kontroverzi, Ivan Maksimov, Boris Labbé koji dolazi sa svojim novim remek-djelom, perjanice suvremene kineske animacije Xu An i Xi Chen te Alice Guimarães i Mónica Santos - autorice hit animiranog filma 'Amélia & Duarte' koje dolaze s novim radom, noir krimi-komedijom Between The Shadows. U nenatjecateljskom programu Svjetska panorama također se prikazuju novi filmovi velikana animacije poput Paula Driessena i Dona Hertzfeldta.