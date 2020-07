Animafest: 41 naslov u Natjecanju filmova za djecu

Na Svjetskom festivalu Animiranog filma - Animafest Zagreb 2020 u središnjem programu za djecu i mlade Animafesta, Natjecanju filmova za djecu, bit će prikazan 41 film iz dvadeset zemalja

Po predselekciji Nine Kovačića, filmove je odabrala slovenska medijska psihologinja Martina Peštaj, urednica Dječjeg i omladinskog programa Radiotelevizije Slovenije, koja ih je razvrstala prema prilagođenosti četirima dobnim kategorijama (4-7, 7-10, 10-14 i 14+), izvijestili su s Animafesta.

8. do 13. lipnja

U natjecanju filmova za djecu u dobi od četiri do sedam godina bit će prikazano ukupno deset filmova, u selekciji za dobnu kategoriju od sedam do deset godina, bit će prikazano jedanaest filmova, selekcija za dobnu kategoriju od deset do četrnaest godina obuhvaća osam, a selekcija za djecu stariju od četrnaest godina deset filmova.

Jedan od programa Animafesta, koji će se održati od 28. rujna do 3. listopada, bit će i Svjetska panorama, nenatjecateljski program koji prikazuje originalne i inovativne naslove koji pomiču granice animacije.

U tom će programu biti prikazano 25 filmova iz 20 zemalja.