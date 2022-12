Akademija objavila proširen popis kandidata za nagrade Oscar, na listi nema hrvatskog filma 'Sigurno mjesto'

Uoči 95. dodjele prestižne nagrade, Američka akademija filmske umjetnosti i znanosti večeras je objavila proširenu listu nominiranih filmova u 10 kategorija za Oscara. Nažalost, hrvatski kandidat 'Sigurno mjesto' redatelja Jurja Lerotića nije se plasirao među 15 odabranih filmova od kojih će se njih pet natjecati za Oscara u kategoriji najboljeg međunarodnog igranog filma

Na proširenoj listi kandidata za Oscara u kategoriji najboljeg međunarodnog igranog filma je po prvi put Pakistan, s filmom Joyland. Prvi je to pakistanski film prikazan u Cannesu, gdje je osvojio Nagradu žirija u sekciji Izvjestan pogled te Queer palmu, a imali smo ga prilike gledati i na ovogodišnjem ZFF-u. Tu je, nakon dugo vremena, i film iz Indije (Lagaan je bio posljednji indijski film u proširenom izboru 2001. godine), a na proširenu listu kandidata probili su se još i filmovi iz Maroka, Kambodže, Irske i Argentine, donosi Screen daily, kao i Netflixov veliki hit, epski antiratni film All Quiet On The Western Front.