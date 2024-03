Adam Borzič je Čeh iz Kaštela Starog, pjesnik i psihoterapeut: 'Psihohigijenu treba učiti od osnovne škole'

Među 16 međunarodnih gostiju 61. izdanja Goranova proljeća, koje sutra počinje u Zagrebu , nije bilo lako izdvojiti jednu osobu za najavni intervju. No kad je organizator Marko Pogačar , s kojim smo nedavno razgovarali , predložio Adama Borziča , nije bilo druge nego izabrati njega. Naime čovjek je proveo rano djetinjstvo u Kaštel Starom i govori tečan hrvatski! Otkrio nam je kako se to dogodilo, kako mu je bilo odrastati tamo, kako je počeo pisati poeziju i mnoge druge stvari, pokazavši se izuzetno zanimljivim sugovornikom. Podsjećamo, program naše središnje pjesničke manifestacije možete provjeriti ovdje . Ima li boljeg načina za to da se uđe u proljeće?

Za početak, možete li reći kako vam se dogodilo odrastanje u Hrvatskoj?

Igrom slučaja mama mi je iz Praga, a tata iz Hrvatske - iz Splita. Rođen sam u Pragu, ali sam od prve godine odrastao u Kaštel Starom kod Splita. Onda sam se sa šest godina vratio u Češku.

Kakva su bila Kaštela vašeg djetinjstva, a kakva su danas?

Kaštela mog djetinjstva doživljavam kao neku vrstu mitskog krajolika. Odrastao sam u podnožju planine Malačke s pogledom na more. Nekako, u mojim sjećanjima, krajolik se čini slasno prijetećim. Veliki češki pjesnik Vladimír Holan kaže da je 'u djetinjstvu sve veće'. U mojim sjećanjima to je gotovo biblijski krajolik pun izokrenutih maslina, suhe ispucale zemlje, zmija i oštrog kamenja. Samo me more u svom zamišljenom beskraju umirivalo. Ali ja se rado sjetim svog Kaštel Starog dolje uz more, začudo najčešće mi na pamet padaju sjećanja na zimu, kad su valovi šibali ulice. A vjetar je bio toliko jak da bi otpuhao kante za smeće. Bila je to uznemirujuća čarolija. Freud kaže da su prve godine života konstitutivne, pa utjecaj kaštelanskog razdoblja na neki način smatram važnim i u svojoj poeziji. Ne znam kako izgledaju danas, dugo nisam bio u njima, ne održavam kontakt s obitelji.

Kako ste počeli pisati poeziju?

U tome je zapravo more imalo svoju ulogu, ali ne Jadran, nego Atlantski ocean. Kad sam imao šesnaest godina, otišli smo na školski izlet u Britaniju i oduševila me oluja dok smo išli trajektom iz Francuske u Englesku. Bio sam zaljubljen, slušao indie-pop bendove, čitao prve pjesnike - uglavnom one uklete. I u tom ozračju prvi put sam napisao pjesmu. Užasno patetičnu. U to sam vrijeme čitao i Nietzschea, a on je na mene utjecao svojim motivom dionizijske muzikalnosti. Ali to je više sličilo na neki mitski početak. Kako bi rekao Ezra Pound, samo bogovi mogu odlučiti hoćete li biti pjesnik. I odlučili su. Otprilike godinu kasnije počeo sam redovito pisati i čitati svu poeziju do koje sam mogao doći.