Trumpov tjedan užasa: Gaf s Rusijom, napad na Njemačku, vrijeđanje Crne Gore... Europo, spašavaj se dok možeš!

Čak i prema mjerilima ove skandalima obilježene Bijele kuće, ovo je bio zaista loš tjedan za Donalda Trumpa. Ako su njegove prošlogodišnje izjave u kojima je izjednačio bijele rasiste i one koji su prosvjedovali protiv njih u Charlottesvilleu dotakle dno na polju unutarnje politike, njihov je ekvivalent u vanjskoj politici stigao ovaj tjedan, piše u novom komentaru za tportal Gorana Grgić, stručnjakinja za američku politiku sa Sveučilišta u Sydneyu

Stoga se ovih dana neminovno nameću pitanja - zašto bi predsjednik Trump uopće izjavio tako nešto nakon samita? Je li on ruski 'mandžurijski kandidat'? Ili odbija svake sumnje o kompromitiranim izborima budući da bi to još i više narušilo njegov izborni legitimitet? Tko ga je onda uspio nagovoriti da promijeni iskaz pri dolasku u Washington? Za sve one koji prate američku politiku, nekada se čini da zaista živimo u postmodernizmu gdje postoje samo subjektivne 'istine'.

Dugoročne posljedice

No, protekli će tjedan biti upamćen ne samo po ovoj nevjerojatnoj epizodi, već i po nepobitnim dokazima da dominantni obrisi američke vanjske politike, koji datiraju još iz razdoblja od kraja Drugog svjetskog rata, sve jače blijede. Naime, predsjednik Trump je ponovno pokazao da se njegova vanjskopolitička doktrina uvelike kosi s više od sedam desetljeća dugim konvencijama. Za njega su savezništva teret i trošak, bliske veze s drugim liberalnim zemljama relikvija prošlosti, a autoritarni režimi legitimni i vrijedni posebnih sastanaka na vrhu.

Nitko se nije zavaravao da će ovogodišnji summit zemalja NATO-a biti neka parada ljubavi, pogotovo ne nakon što je prošlogodišnji summit u Bruxellesu završio gotovo kao fijasko budući da predsjednik Trump nije htio izravno obećati da je Amerika predana članku 5. Sjevernoatlantske povelje o načelu kolektivne obrane. No, sastanak zemalja saveznica je, zahvaljujući američkom predsjedniku, prošao gore nego što su mnogi očekivali. I prije nego što je odletio za Europu, Trump je izjavio kako se najviše veseli susretu s ruskim predsjednikom jer smatra da će se s njime lakše dogovoriti nego s europskim saveznicima.

To je bila i više nego dobra najava onoga što je uslijedilo narednih nekoliko dana. Nedugo nakon slijetanja, američki predsjednik je optužio NATO saveznike koji ne izdvajaju magičnih 2% BDP-a za obranu (po dogovoru iz 2014.) da su 'delikventni'. Osim Sjedinjenih Država, tu su granicu prošle još samo Grčka, Estonija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Latvija. Hrvatska kao i preostale 23 zemlje članice kaskaju u vojnoj potrošnji. Sljedeći su dani protekli u znaku krize u transatlantskim odnosima. Zatim je, kao svojevrsni deus ex machina, predsjednik Trump pri odlasku iz Bruxellesa izjavio da su saveznici postigli novi dogovor o još većim izdvajanjima za obranu i to proglasio svojom pobjedom. No, ovo je izgleda bilo samo njegovo shvaćanje stvari, budući da nitko od čelnika zemalja NATO-a nije javno istupio da potvrdi ovakvu predsjednikovu izjavu, niti se obvezao na veću potrošnju.