Oporba se ne može dogovoriti prije izbora, a što će tek biti poslije? Možda da krenu u maloprodaju

Tko kaže da nekadašnji prvi čovjek koncerna Agrokor i privremeni bjegunac od hrvatskog pravosuđa Ivica Todorić, osim svojedobnog smisla za trgovinu, nema smisla i za politiku? I dok se glavnina hrvatskih oporbenih stranaka s lijevog, ali i desnog spektra domaće politike nikako ne uspijeva dogovoriti o zajedničkom izlasku na predstojeće parlamentarne izbore i kakvoj-takvoj prigodi da se brojem glasova suprotstave vladajućem HDZ-u, nekadašnji je vodeći gospodarstvenik u zemlji upravo osnovao novu političku stranku. Dakako, svoju i znakovitog naziva Zajedno Hrvatska. Postojeća oporba uporno zagovara izborni nastup koji je najlakše opisati 'odvojeno', a Todorić, eto, u startu poručuje 'zajedno'. Kako ističe novopečeni političar, u srcu programa nove političke stranke 'leži neumoljiva posvećenost povećanju životnog standarda svakog građanina Republike Hrvatske'. To, naravno, podrazumijeva povećanje plaća i mirovina, a što se tiče standarda, moguće je pretpostaviti da bi u slučaju Todorićeva upravljanja Hrvatskom mnogobrojni građani dosegnuli standard kakav imaju on i njegova obitelj. Takvim će obećanjem stranka privući barem nekoga.

Je li Todorić hrvatska inačica Donalda Trumpa, doznat će se nakon što se zbroje rezultati ovogodišnjih parlamentarnih izbora na koje izlazi i Zajedno Hrvatska. Kada bi se pak izbori za Hrvatski sabor mogli održati, zasad točno zna samo Ustav Republike Hrvatske. Prema članku 74. Ustava, izbori za zastupnike u Hrvatskom saboru održavaju se najkasnije 60 dana nakon isteka mandata ili raspuštanja Hrvatskog sabora. Mandat aktualnog saziva Sabora započeo je 22. srpnja 2020. te se redoviti izbori moraju održati do 19. rujna ove godine. Također, prema članku 78. Ustava, Hrvatski sabor može se raspustiti radi raspisivanja prijevremenih izbora, odluči li tako većina svih zastupnika. O tome će zapravo odlučiti samo jedan čovjek, i to ne zastupnik, nego predsjednik Vlade i vladajućeg HDZ-a Andrej Plenković. Uostalom, to je i potvrdio izjavivši da će izbori 'biti kada će biti'. Treba mu vjerovati, jer ni premijer pouzdano ne zna koji bi mu trenutak za moguće raspuštanje Sabora bio najkorisniji te koji izborni dan: u svibnju, srpnju ili ipak rujnu. Unatoč gotovo potpunom nadzoru političke i društvene sfere, izdašnom financiranju što inflacijom prikupljenog novca, što sredstvima pristiglima iz Europske unije te glavnini oporbenih stranaka koje ne znaju artikulirati ni vlastite interese, a kamoli one većinskoga biračkog tijela, čelni čovjek Vlade i najjače političke stranke teško može ponoviti rezultat iz 2020.