Plenković: Izbori će biti kad će biti

'Sve je u roku, uopće ne razumijem čemu šušur. Jesmo dobili izbore za četiri godine? Postoji li suvišan razlog za to što bismo si skraćivali mandat? Jer oporba to očekuje? Nigdje nisam vidio da se parlamentarna većina prilagođava željama opozicije. Nije to demokratura ni diktatura, to su normalna pravila igre. Izmišljanje svega… bit će kad će biti, u zakonskom roku', rekao je Plenković.

Upitan o odnosu s EPPO-om, naveo je da 'taj ured ne postoji zbog zaposlenika, postoji zbog političke volje država članica, a Hrvatska je bila među prvima koje su to htjele, da nam je u interesu na razini EU-a imati jedan takav ured'.

Dodao je da je njegova zadaća zaštita sredstava Unije.

'Ne želimo da itko zlorabi europska sredstva. Moja je vlada 2017. bila među prvima koja se uključila u mehanizam pojačane suradnje. Što se tiče ovog slučaja, EPPO je gledao nešto oko Geodetskog fakulteta. Onda su malo-pomalo došli do slučaja 3D snimanja Zagreba nakon potresa. Međutim jasno je kao dan da je do jedan euro koji se potrošio na 3D snimanje za Geodetski fakultet isplaćen iz državnog proračuna. To je činjenica. To ne znači da ja ili bilo tko smatram da se to ne treba istražiti. Dapače, mi smo najzainteresiraniji da se to istraži. Pitanje je zašto EPPO istražuje nešto što nije trošenje EU novca', ustvrdio je Plenković.