OK, znamo da naši političari od odgovornosti bježe kao od zaraze, ali Plenković će zbog jedne stvari zažaliti zbog Žalac

U Hrvatskoj će vam oprostiti krađu, neimanje važeće vozačke dozvole, prometnu nesreću, kupljenu diplomu, kukavičluk, ali jedno će vam zapamtiti - bahatost. Ljudi kod hrvatskih političara preziru ovu osobinu. Neće vam to reći u lice, ali će o njoj govoriti pred djecom. Djeca će početi međusobno razgovarati o tome i onda ste gotovi

Pomislila je to vjerojatno u prvi mah i ministrica Žalac, ali se za 30 minuta, nakon razgovora s nekim ljudima, predomislila. Govoreći prvi put pred javnošću dva dana nakon nesreće , prvo što je ministrica rekla jest da nikome ne bi poželjela ono što joj se dogodilo. Ne djevojčici, već njoj. Njoj. U dogovorenom igrokazu, u režiji PR stručnjaka, korektno je odigrala svoju ulogu i navodno ponudila mandat. Mandat kojega se nikada nije iskreno željela odreći. Jer da jest, onda svoju trenutnu profesionalnu sudbinu ne bi 'odgovorno' prepustila Andreju Plenkoviću. U hrvatskoj se politici od odgovornosti bježi kao od zaraze.

U Hrvatskoj se takva ponašanja ponekad i honoriraju. Nisu gospodina Plenkovića ugrozili ni jalovi napadi nevjerodostojnih političkih protivnika slijeva i zdesna, pa čak niti opasni 'vukovi' u njegovim redovima, spremni da mu odgrizu nogu dok ne gleda i da je kasnije gladni složno oglođu na konvenciji u Lisinskom, baš kao što se to dogodilo njegovim prethodnicima. Toga ponedjeljka predsjedniku Vlade RH dogodilo se za balkanske političare nešto gotovo nevjerojatno. Za sve te velike gubitke premijer nije imao koga okriviti jer je kriv bio isključivo on. Doživio je prometnu nesreću u kojoj je sam vozio i sam sebe udario.

Jedino odgovorno što je mogao učiniti toga ponedjeljka jest da je ponuđenu ostavku i prihvatio. Ne zato što se nekome od njegovih dogodila nesreća ili nije imao važeću dozvolu, već zato što je time mogao utjecati na te učenike četvrtih, šestih i sedmih razreda hrvatskih osnovnih škola. Mogao je primjerom Vlade koju vodi postaviti neke nove, normalnije standarde u hrvatskoj politici. Mogao je i politiku u Hrvatskoj barem malo očistiti od taloga prethodnih trideset godina. Mogao je i pokazati da mu je više stalo do ljudi nego do vlastite ambicije. Kada se 2021. godine bude sam u izbornom stožeru pitao što se dogodilo, ukazat će mu se to da je trebao preuzeti odgovornost i prihvatiti ostavku. Ali odgovornost je za hrvatske političare zarazna bolest od koje se bježi.

Podsjetit će ga te 2021. netko u njegovoj okolini da je toga ponedjeljka pred novinare izašao u odijelu najnovije kolekcije poznate hrvatske odjevne marke, toliko omiljene među hrvatskim političarima: 'Bahatost', kolekcije za proljeće/ljeto 2019. Nosili su odijela te marke mnogi prije njega, opekavši se cijevima koje su im pukle u stanu, bahatim izbjegavanjem vraćanja imena nogometnom klubu i ukidanjem radiostanica, izjavama da je država u banani… U toj istoj državi ljudi će vam oprostiti krađu, neimanje važeće vozačke dozvole, prometnu nesreću, kupljenu diplomu, kukavičluk, ali jedno će vam zapamtiti: bahatost.