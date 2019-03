Je li nemar ministrice Žalac banalniji od nemara ostalih političara koji su ugrozili tuđe živote u prometu?

Gabrijela Žalac, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a, nije prva osoba iz svijeta politike koja je ugrozila sigurnost i živote sudionika u prometu. No slučaj ministrice Žalac specifičan je ne samo po tome što je ona, uz asistenciju Vlade, preuzela ulogu žrtve - jer se svima, eto, može dogoditi da im neoprezno dijete istrči pred auto kojim upravljaju bez vozačke - nego i po traljavom pokušaju kontrole medijske štete s oprečnim izjavama o ponuđenoj ostavci. Kako uopće cijeli jedan državni resor može voditi osoba koja godinama nepropisno vozi vlastiti automobil? I je li nemar ministrice Žalac, kako se to sada nastoji prikazati, banalniji od nemara ostalih koji su vozili pod utjecajem alkohola ili prouzročili prometnu nesreću?

U Banskim dvorima trenutno stoluje 14. Vlada od osnutka Republike Hrvatske, što znači da bi se od političara u mladoj demokraciji već mogla očekivati određena razina političke kulture. No ništa od toga. Istina je da mnogi prethodni dužnosnici u pravilu nisu odlazili s funkcija ni zbog daleko većih grijeha nego što je to nevažeća vozačka dozvola, ali od premijera Andreja Plenkovića, diplomatičnog HDZ-ovca koji je brusio zanat u Bruxellesu, jednostavno se očekivalo više.

'Alkotestirali su me, sve je bilo u redu, 0,0. To je važno naglasiti. Koliko se sjećam, nesreća se dogodila oko 2 sata. Bio sam na pokopu poznatom hrvatskom futsal igraču Futsal Dinama Matiji Caparu, pa sam se nakon toga zaputio za Slavoniju i dogodilo se to što se dogodio. Žao mi je, ali na svu sreću nitko nije smrtno stradao', rekao je Kustić za Net.hr.

Sredinom veljače Sabor je Kustiću ukinuo zastupnički imunitet na zahtjev Državnog odvjetništva u Vukovaru zbog pokretanja kaznenog postupka nakon izazivanja prometne nesreće.

Radimir Čačić: Odgulio kaznu, danas je župan

Krajem 2012. godine tadašnji prvi potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva Radimir Čačić podnio je ostavku na sve dužnosti na izvanrednoj konferenciji za novinare, u društvu premijera Zorana Milanovića. Bilo je to svega nekoliko sati nakon što je objavljena pravomoćna drugostupanjska presuda suda u mađarskom Kapošvaru, kojom je Čačić osuđen na 22 mjeseca zatvora zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj je smrtno stradalo dvoje ljudi.

Bivši šef HNS-a preko priopćenja za medije priznao je odgovornost, tvrdeći da su uvjeti na cesti u Mađarskoj bili ekstremni i da zbog guste magle nije vidio automobil u koji se zabio. Nije prekoračio dozvoljenu brzinu na autocesti, niti je bio pijan, ali u policijskom izvješću stoji da nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti.