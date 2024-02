Nije iluzija nego vizija: Umjesto formule 'zdrpi i briši', da dvije stvari ipak prepišemo od Amerikanaca?

Međutim, identificirati zajedničke globalne izazove za 90 zemalja čiji predstavnici sudjeluju na tom skupu nije nimalo jednostavan zadatak za State Department jer su te zemlje po mnogočemu drugačije, od lokacije i klime, do stupnja ekonomskog razvoja i političkog uređenja.

Takav osjećaj je opravdan i ako znamo da se nakon ulaska Hrvatske u Uniji praktički desetina našeg stanovništva iselila u bogatije zemlje Unije. No s druge strane, meni je nakon spomenutog skupa u Washingtonu postalo kristalno jasno da ne cijenimo dovoljno ono što već imamo, i da se možda dijelom baš i zbog toga ne trudimo dovoljno unaprijediti svoje društvo kako bi nam svima skupa bilo još i bolje. Istina je i da naši razvojni izazovi ne nalikuju na one s kojima se susreću mnoge siromašnije afričke, azijske i latinoameričke zemlje, no baš ta spoznaja da nisu sve zemlje na istoj razini trebala bi nas motivirati da učimo od onih zemalja čiji stupanj razvoja je viši od našeg i da u najvećoj mogućoj mjeri primjenjujemo njihove pozitivne prakse.

I u ovom slučaju, moj sada već šestomjesečni boravak u Sjedinjenim Američkim Državama na Hubert Humphrey stipendiji omogućio mi je brojne uvide što bi se u Hrvatskoj moglo raditi drukčije, a što bi proizvelo pozitivne i široko rasprostranjene učinke za čitavo naše društvo. Ne tvrdim, naravno, da u Americi cvjeta cvijeće u svim aspektima života, jer je kvaliteta i priuštivost života u Hrvatskoj po mom subjektivnom mišljenju u Hrvatskoj i dalje značajno veća. No ipak, u nekim kolektivnim vrijednostima i ponašanjima američko društvo je doista miljama ispred hrvatskog. I baš u područjima gdje mi najviše zaostajemo za Amerikancima krije se najveći izvor našeg potencijalnog budućeg rasta, ukoliko mi budemo u stanju drugačije vrijednosti i ponašanja usvajati i tako se mijenjati na bolje.

Dvije najveće razlike

Najveću razliku između američkog vrijednosnog sustava i hrvatskog vidim prije svega u vrednovanju znanja. Američki sustav prepoznaje, otvara širom vrata i jako vrednuje znanje. Hrvatski ne baš. Nije naime nimalo slučajno što je ne tako davno jedan hrvatski političar ustvrdio da kilo mozga kod nas košta dvije marke. Jer ta konstatacija najbolje oslikava hrvatski vrijednosni stav prema znanju. Niti pet kolumni mi ne bi bilo dovoljno da opišem razmjere svoje frustracije uslijed činjenice da čak i u hrvatskom akademskom sustavu, u kojem sam provela više od dva desetljeća, i u kojem bi znanje trebalo biti i mjerilo i najvažnija odrednica uspjeha, znanje najčešće predstavlja zadnju rupu na vrijednosnoj svirali. Ništa bolje nije ni u drugim sustavima, uključujući onaj poslovni (korporativni). U jednom nedavnom istraživanju Svjetske banke tako je anketnim ispitivanjem utvrđeno da su hrvatski menadžeri u prosjeku nedovoljno obrazovani, ali su istovremeno natprosječno samopouzdani. Nedostatak meritokratskih kriterija i adekvatnog vrednovanja znanja dovodi do negativne selekcije i onemogućava da inovativni pojedinci s novim idejama i primjerenim kompetencijama dođu u poziciju da pozitivno utječu na svoju neposrednu zajednicu i društvo u cjelini.