Ne stane li HDZ iza Kolinde Grabar-Kitarović u najnovijoj utrci, džaba ste brendirali. Pitajte Miru Kovača

Hrvatska kakvu nitko razuman ne treba žilav je protivnik svakom entuzijazmu, svakoj dobroj volji i svakom optimizmu, ukratko – Hrvatskoj kakvu trebamo. Sudbina projekta (re)brendiranja RH ovisi samo o tome hoće li, i u kojoj mjeri, Plenkovićev HDZ stati iza gospođe Grabar-Kitarović u kampanji za novi predsjednički mandat, kaže tportalov komentator, usputni svjedok jedne manje poznate nevesele priče o brendiranju Hrvatske koja se odigrala 2013., a glavni joj je akter bio Miro Kovač, tada hrvatski veleposlanik u Berlinu

Sve u svemu, predsjedničina je radna skupina svoj posao obavila pošteno, ali to je tek prva od tri faze cijelog posla. Drugu etapu treba odraditi – ostanite vezani na sjedalu i spustite glavu među koljena! – Vlada RH! Od nje se očekuje da zaključke radne skupine čim prije krene provoditi u djelo, kako bi se moglo pristupiti trećoj, posljednjoj fazi (navucite prsluke i potegnite crvene ručkice, a masku s kisikom priljubite uz lice!): objašnjavanju običnim građanima, i domaćim i stranim, da 'zemlja po mjeri čovjeka' nije bila tek još jedna propagandna floskula iz one tamo turbulentne 2019., nego da dokaze te tvrdnje mogu vidjeti svuda oko sebe, na svakom koraku u Hrvatskoj.

I lijepo su to – govorim bez imalo ironije – napravili. Njih se pedesetak složilo oko pet stvari koje su u Hrvatskoj neprijeporno dobre i predstavljaju potencijal na kojemu treba graditi budućnost. Preciznije – postavili su cilj kojemu apsolutno ima smisla svim snagama težiti, i slijeva i zdesna, eliminirajući usput sve ono što danas čini Hrvatsku kakvu ne trebamo, ni mi niti stranci. Ako vas zanimaju detalji, proguglajte malo, i ja sam, a nekako i nema smisla da ovdje reklamiram tuđi portal.

Zaključci su već prezentirani premijeru Plenkoviću i on se vrlo pozitivno, kažu sudionici konferencije, izrazio o njima, obećavši skori radni sastanak s autorima. Međutim, na voditeljevo pitanje zna li se termin tog obećanog sastanka, šef premijerova ureda Zvonimir Frka-Petešić odgovorio je, sasvim očekivano, da se još ne zna. Hajde, barem je iskren…

Sve to skupa katapultiralo me šest godina unazad, u prvo polugodište 2013., kad sam bio usputni svjedok jedne manje poznate nevesele priče o brendiranju Hrvatske, o stvarnosnom angažmanu političke vlasti i o strateškom pozicioniranju. Tada je naš veleposlanik u Berlinu bio Miro Kovač (u to vrijeme, barem meni, skroz okej tip), vlada je bila Milanovićeva, a Njemačka je bila još jedina članica EU-a za koju nitko živ nije znao sigurno reći hoće li ili neće ratificirati sporazum o hrvatskom pristupanju Uniji 1. srpnja. (Žilaviji mozgovi vjerojatno pamte da je SRNj bila i posljednja supotpisnica tog papira, svega koji tjedan prije davno najavljenog termina.)