Megabelaj: Priznajem, usred bajke o kakvoj sam mnogo puta maštao – nedostaju mi turisti!

Sve i dalje radi, i kafići i restorani i pošta i samoposluga, ali ja se na plažici nit imam pred kime sramiti svoje trbušine, nit imam koga kriomice škicnuti. U predivnome moru malo plivam, a onda puno duže glumim bovu i – ništa. Nigdje oko mene nikoga. Odem kući, otuširam se i presvučem, pa u kafić, pa tamo svako malo provjeravam je li mi u džepu i dalje maskica za svaki slučaj, ako za stol do moga zasjedne neka oveća grupa glasnih stranaca. A njih nema pa nema...

Petnaestak godina uredno sam u splitskom časopisu (isprva dvotjedniku, potom mjesečniku) Otvoreno more pisao malenu uvodnu kolumnu pod egidom 'Moreplovak'. Bilo je tu i sjajnih tema, zalomila bi se s vremena na vrijeme i sasvim solidna kolumnica, ali dobro pamtim da mi je najslađe bilo pisati onu srpanjsku ili kolovošku, kad bih s nasladom čitateljima pio krv na slamčicu 'priznajući' da sam se, evo, opet maknuo u svoje tajno skrovište, u otočko mjestašce za koje se s punim pravom može reći i da uopće nije na otoku.

U njemu nema ni hotela, a bogme niti ijednoga štanda s plastičnim šlapama, kineskim ručnicima od dvoslojne gaze i ostalim šarenim artiklima za turiste. Nema ničega što bi se u klasifikaciji hrvatske turističke ponude moglo upisati u rubriku 'tipično'. A turista je svejedno uvijek bilo. Štoviše – iz godine u godinu sve više! Očito, od uha se do uha diljem Hrvatske i Europe proširila povjerljiva informacija o mjestašcu koje nema ni status općine (u jednoj Hrvatskoj, ej!) iako ima i dvije samoposluge i tri kafića i najmanje četiri restorana, i dvije pizzerije, i mesnicu i tržnicu i ribarnicu, i poštanski ured i jedinstveni muzej i cijenjenu marinu – a sve je to otvoreno i izvan turističke sezone, cijele godine. Znam da je otvoreno jer sam ovdje, dijelom, tjednima pisao skoro svaku svoju dosad objavljenu knjigu, plus još koješta, u svim godišnjim dobima.