Trgovine preko noći proglašene nedjeljnim verzijama 'mokre tržnice' u Wuhanu. Zašto i dalje na pamet nikome ne pada banalno rješenje?

Vlast, crkva i sindikati ponovo su suborci na braniku neradne nedjelje (i) za trgovine. I zasad im dobro ide, zahvaljujući epidemiji i nacionalnom stožeru civilne zaštite koji je bez ikakve potrebe iskoraknuo iz struke i smjesta nespretno zagazio u žitko blato prozirnog politikantskog taktiziranja, stvorivši namah od nedjelje epidemideološko pitanje

A zašto vas gnjavim svojim sjećanjem na djetinjstvo, k tome i ispod naslova koji sugerira štivo neke sasvim desete naravi? Pa eto, kako bih to rekao, zato što me muči jedna enigmatična začkoljica. Pitam se naime – i nikako da nađem odgovor, jasno, inače me ne bi mučila – u kojem je točno trenutku (ne)rad nedjeljom postao ideološkom temom? Odnosno, preciznije: u kojem je trenu i na koji način slobodna nedjelja iz komunističkog ideološkog rekvizitarija preskočila u onaj katolički? Kojem su od njih bliži suvremeni sindikalisti, jer oni su također protiv radnih nedjelja? Ima li s time ikakve veze slučaj Bernarda Jurline koji je, stariji će se sjetiti, upravo s funkcije prvog sindikalista u Hrvata jedne proljetne noći 1990. otišao iz SKH da bi preskočio u HDZ i prvu Tuđmanovu vladu, na mjesto ministra rada, baš nekako u vrijeme kad je rad nedjeljom ozakonjen?