Kao da nikad ranije u Hrvata nije bilo famoznog 'curenja informacija': Alo, ljudi, pa šta vam je, ima li intime?

Curenje informacija stečevina je i vezivno tkivo demokracije, prikupljanje 'off the record' podataka (i njihova provjera, dakako) čini dvije trećine posla ponajboljih istraživačkih novinara; da nema tog curenja sasvim je izvjesno da bismo živjeli u daleko totalitarnijem uređenju, ne samo u Hrvatskoj. Zastrašujuće je i zamišljati kolika bi gomila svinjarija na svakoj razini, od općinske do planetarne, ostala u kategoriji općeprihvaćene nekažnjene 'javne tajne', kad povjerljiva informacija ne bi s vremena na vrijeme pronašla rupicu kroz koju će iscuriti među one od kojih ju se dotad krilo.

Tako to ide u stare slave djedovini, ali i drugdje, i zato su daleko češći oni koji povjerljive podatke plasiraju iz neke osobne ili grupne koristi. Slučaj Josipe Rimac, doduše, nešto je drugačiji: informacija je najprije kapnula u njezino krilo, a tek je potom, gotovo simultano s uhićenjem, docurila do javnosti. Kako to?! Nepoznat netko razbio je uhodanu matricu dosadašnjeg postupanja pri otvaranju rupe za curenje i to je najvjerojatniji razlog ovog sveopćeg iščuđavanja i brzopletih izjava (na koje je, uzgred, DORH neočekivano vješto odgovorio, s gospodski drčnom suzdržanošću objavivši tek jedan članak zakona). Kako sad ovo?! Pa zar nije to moralo prvo izići u novinama, pa da rutinski krenemo po staroj špranci: prvo ignoriramo, onda falšpilamo do ruba probavnih smetnji cijele jedne nacije, zatim bacimo neku ZDS-kost da se skrene pažnja, a ako ni to ne uspije, fućkaj ga, javimo institucijama da opet odrade svoj posao, šifra 'bijeli medvjed'? Zašto sad odjednom ovako, tko je partibrejker?

Ne znam kako vi stojite s time, ali osobno sam nekako najskloniji tumačenju koje je u četvrtak na RTL-u ponudio Anto Nobilo: 'Rekao bih da se razvoj događaja približio osobama koje su morale ostati štićene, i to je bio razlog za dojavu. Jer, da je netko htio pomoći gospođi Rimac, to bi napravio još prije godinu dana'.